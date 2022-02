Le speranze non sono per nulla assopite: la possibilità di vedere EMUI 12 su Huawei P30 Lite risiede ancora tra i possessori di questo telefono dal grande successo commerciale, venduto moltissimo anche nel nostro paese. Dunque è normale che ci si chieda se l’aggiornamento software possa fare capolino per il dispositivo, considerando l’innegabile passo in avanti software di cui godrebbe.

Per quanto proprio il Huawei P30 Lite abbia perso il treno degli ultimi update del produttore asiatico, si riaccende la speranza di vedere proprio la release EMUI 12 a bordo del telefono. Il motivo è presto detto, grazie alla nota fonte Huawei Central. Sempre il produttore Huawei ha confermato l’arrivo dell’aggiornamento per il dispositivo Huawei Nova 4e. I non esperti potrebbero restare apparentemente indifferenti alla notizia ma c’è un legame fortissimo che lega l’ultimo smartphone menzionato proprio al P30 Lite. Il device che noi tutti conosciamo altro non è che l’alter ego occidentale della sua versione cinese, appunto il modello Nova.

Huawei è solita rebrandizzare i suoi dispositivi per i mercati occidentali, non apportando modifiche hardware, semmai solo software. Sapere oggi che proprio il Nova 4e beneficerà di un ulteriore aggiornamento, non può che riaprire i giochi anche per l’arrivo dell’EMUI 12 su Huawei P30 Lite. Pur mantenendo i piedi per terra tuttavia: la scelta del produttore sarà dettata da motivazioni a noi sconosciute e per assurdo, si potrebbe scegliere di fare il passo in avanti per il mercato cinese e non per quello europeo e dunque occidentale. Fa sapere piacere, intanto, che non ci sarebbero limiti di natura hardware a giustificare il mancato update. Magari proprio nel corso della prima parte del 2022 conosceremo le vere intenzioni del produttore sulla possibilità o meno di procedere alla distribuzione software. Nel frattempo, non ci sarà altro da fare se non accontentarsi dell’attuale stato delle cose.

