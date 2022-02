Anatomia di uno Scandalo di Netflix sta per debuttare sulla piattaforma con sei episodi, basati sul romanzo bestseller di Sarah Vaughan, edito in Italia da Einaudi: questo elegante thriller misto a legal drama è interpretato da Sienna Miller, Rupert Friend e Michelle Dockery, che appaiono nelle prime immagini promozionali.

Anatomia di uno Scandalo di Netflix uscirà venerdì 15 aprile, ma la piattaforma ha già iniziato a promuovere la serie con largo anticipo, grazie alle prime foto che mostrano gli interpreti nei panni dei loro personaggi.

Anatomia di uno Scandalo di Netflix è una storia di scandali personali e politici che si susseguono nell’élite britannica, dove la verità si annida tra giustizia e privilegi. Friend e Miller interpretano James e Sophie Whitehouse, che vivono felici in un mondo apparentemente idilliaco: lui è un ministro in Parlamento con una famiglia amorevole, che resta sconvolta quando uno scandaloso segreto viene alla luce. L’avvocato Kate Woodcroft (Dockery) è sul caso e la sua accusa minaccia di intaccare Westminster, il matrimonio dei Whitehouse e la sua stessa stima personale.

Anatomia di uno Scandalo di Netflix vanta come co-creatori, sceneggiatori e produttori esecutivi David E. Kelley, già dietro successi come Big Little Lies e The Undoing – Le verità non dette, e Melissa James Gibson. Secondo i suoi autori, la miniserie si basa su tre pilastri: “Sesso. Potenza. Privilegi. Basato sul libro avvincente di Sarah, lo spettacolo affronta il diritto, la verità e i confini del consenso“. Nel cast oltre al trio di interpreti principali figurano anche Naomi Scott, Josette Simon, Geoffrey Streatfeild e Joshua McGuire.

Ecco le prime immagini di Anatomia di uno Scandalo di Netflix, in arrivo il 15 aprile nel catalogo della piattaforma.

