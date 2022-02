Huami, il produttore di dispositivi indossabili supportato da Xiaomi, offre una gamma di smartwatch di elevato successo con il marchio Amazfit e si sta pian piano confermando nel segmento premium grazie ad alcune funzionalità di fascia alta. Il marchio sta diventando un vero e proprio punto di riferimento del mercato degli indossabili, soprattutto con l’Amazfit GTR 3 Pro che, proprio nelle ultime ore, sta ricevendo un importante aggiornamento software che va ad integrare un’essenziale funzionalità. Infatti, stando alle informazioni pubblicate in Rete, l’orologio intelligente introduce il monitoraggio automatico della pressione sanguigna durante la notte. Affinché questo avvenga il dispositivo sfrutta una concomitanza di dati che provengono dal sensore HR per il battito cardiaco e dagli algoritmi di monitoraggio della qualità del sonno.

Lo smartwatch Amazfit GTR 3 Pro utilizza un sensore ottico PPG ad elevata precisione per la gestione della pressione sanguigna e può fornire un monitoraggio continuo senza che l’utente vada incontro a disagi di alcun tipo. Grazie all’aiuto di un algoritmo, il wearable è in grado di analizzare i dati raccolti per il ritmo del sonno e il monitoraggio della pressione sanguigna fornendo ulteriori risultati che possono essere utili per tener sempre sotto controllo la salute dell’utente. I dati ottenuti durante la notte, poi, vengono analizzati in modo automatico e mostrati sul display dall’applicazione mobile.

L’Amazfit GTR 3 Pro, inoltre, è capace di monitorare e registrare anche i livelli di ossigenazione del sangue 24 ore su 24, il battito cardiaco e supportare fino a 150 modalità per il monitoraggio degli allenamenti. Ricordiamo che lo smartwatch sfoggia un display AMOLED da 1,45 pollici con un livello di luminosità massimo di 1000 nits. L’indossabile supporta più di 150 quadranti, di cui 23 modificabili e 15 animati, ed integra un sensore BioTracker PPG 3.0 capace di tracciare più parametri di salute contemporaneamente. Insomma, si tratta di un wearable completo, economico, con un design minimal, offerto peraltro ad un prezzo accessibile.

Continua a leggere su optimagazine.com