Amadeus a Sanremo 2023? Per lui sarebbe il quarto anno consecutivo alla guida della kermesse canora dedicata alla musica italiana. E non avrebbe dovuto neanche accettare il terzo mandato, ma poi le cose andarono in modo diverso.

Dopo la prima volta alla direzione artistica del Festival di Sanremo, nel 2019, Amadeus aveva accettato volentieri il secondo mandato, nel 2020. Aveva poi detto che non avrebbe accettato la guida della competizione musicale per la terza volta consecutiva ma si rimangiò presto la parola. Il risultato? L’Amadeus ter confermato pochi mesi dopo la conclusione della kermesse.

Il Festival del 2021 avrebbe dovuto essere quella della rinascita dopo il Covid-19 ma non andò così. L’assenza del pubblico in teatro e il Coronavirus ancora presente avevano reso complicata ogni attività a Sanremo. Così, alla fine Amadeus ha deciso di accettare anche il terzo incarico.

A lui la guida dell’ultima Festival prima della pandemia, a lui la guida del Festival durante la pandemia, a lui la guida di questo Festival che vede nuovamente il pubblico presente in un Teatro Ariston pieno al 100%. Ma l’Italia non può ancora considerarsi fuori dall’emergenza sanitaria. Le mascherine sono obbligatorie, tassative, e i contatti limitati il più possibile.

Amadeus a Sanremo 2023? Le parole di Fiorello

Potrebbe, allora, essere il prossimo il vero Festival post Covid. Amadeus ci sarà? Quali sono le possibilità di vedere Amadeus a Sanremo 2023? Non se ne parla ancora. Bisognerà probabilmente attendere almeno la fine di questo Festival prima di poterci pensare, ma il primo sasso lo tira Fiorello in diretta su Rai1.

“Quando dice che il quarto non lo farà non gli credete”, le parole del mattatore, ospite della kermesse nella prima serata di martedì 1 febbraio. Ai vertici Rai dice: “Non glielo chiedete”. La sua proposta? Figliuolo dl Teatro Astrazeneca.

Ma, ironia a parte, le possibilità di rivedere Amadeus a Sanremo 2023 potrebbero non essere così scarse.