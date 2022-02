Android Auto è al centro della scena da parte di Google, come dimostra anche la nuova interfaccia utente ridisegnata a cui è stato dato il nome in codice ‘Coolwalk‘. Il colosso di Mountain View ha deciso di distribuirla, e nel corso delle settimane che verranno sicuramente sarà disponibile per un numero più ampio di utenti. Cookwalk ha uno schermo diviso che consente ad Android Auto una duttilità di cui prima non era provvisto: da un lato troviamo Google Maps, e dall’altro il lettore multimediale ed il pannello delle ultime notifiche.

Un’altra modifica di cui Android Auto dovrebbe presto arricchirsi consiste nella possibilità di effettuare il mirroring dello schermo del proprio smartphone sull’infotainment della vettura. Per adesso non abbiamo altre informazioni a riguardo, anche se forse la funzione non permetterà agli utenti di prendere visione dei contenuti protetti da copyright sullo schermo dell’auto (come nel caso di un film o di una puntata di una serie TV di Netflix, come molti di voi avrebbero magari sperato per intrattenere i passeggeri durante un viaggio di una certa durata, senza mai staccare gli occhi dal volante o distrarsi per qualsiasi motivo). Le novità di Android Auto appena descritte dovrebbero presto essere rese disponibili, anche se non ci è ancora possibile darvi tempistiche più precise sul loro rilascio (non ci vorrà molto, questo è sicuro).

Il team di sviluppo sta facendo del suo meglio per portare la tecnologia a livelli superiori, come si può evincere anche dalla pronta correzione del bug dei messaggi in arrivo con Android 12, di cui meglio vi abbiamo parlato in questo articolo dedicato. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

