Vostro Onore con Stefano Accorsi sbarca su Rai1 il prossimo febbraio, in quattro prime serate: col primo teaser e le immagini promozionali del legal thriller diretto da Alessandro Casale è stata ufficializzata anche la programmazione della serie, che debutta lunedì 28 febbraio in prima visione assoluta su Rai1 e Raiplay.

Vostro Onore è scritta da Donatella Diamanti, che firma il soggetto di serie, insieme a Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Gianluca Gloria e Mario Cristiani. Co-produzione Rai Fiction – Indiana Production, è un adattamento della serie israeliana Kvodo, che ha già avuto una versione statunitense con protagonista Bryan Cranston, l’indimenticato Walter White di Breaking Bad.



In Vostro Onore Stefano Accorsi interpreta il giudice milanese Vittorio Pagani, la cui reputazione in fatto di integrità è uno dei fattori che potrebbero portarlo alla carica di presidente del Tribunale di Milano. Segnato dalla recente scomparsa della moglie, vive un difficile rapporto con suo figlio Matteo, che si è complicato ulteriormente dopo il lutto: quando il ragazzo investe con la macchina il giovane esponente di una famiglia criminale, i Silva, il giudice si scopre pronto a tutto pur di proteggere il figlio, perfino mettendo in conto una terribile discesa agli inferi. D’altronde la famiglia Silva è una vecchia conoscenza del giudice: è stato lui in passato, nelle vesti di PM, a smantellarne l’organizzazione criminale con l’arresto del capoclan. Di conseguenza se i Silva scoprissero che a causare l’incidente è stato suo figlio, non esiterebbero a vendicarsi uccidendolo. In questa drammatica vicenda, il giudice e l’uomo si fronteggiano in uno scontro serratissimo nel decidere il da farsi.

Ecco le prime immagini di Vostro Onore, con Stefano Accorsi, Matteo Oscar Giuggioli e Barbara Ronchi e il teaser della serie.

