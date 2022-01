Ci sarà anche Patrick Dempsey in Grey’s Anatomy 19? È quello che credono in molti dopo aver letto tra le righe di un post criptico apparso sui canali social ufficiali della serie, poche settimane dopo l’annuncio di ABC relativo al rinnovo del medical drama per un’altra stagione.

Il ritorno di Patrick Dempsey in Grey’s Anatomy 19 segnerebbe l’ennesima apparizione dell’attore dopo la partecipazione alla stagione 18 nella dimensione onirica che ha accompagnato il coma di Meredith. Dempsey ha ripreso i panni del dottor Derek Shepherd apparendo però solo nei sogni della protagonista, insieme ad altri personaggi scomparsi nel corso della serie come George, Lexie e Mark.

L’ipotesi di Patrick Dempsey in Grey’s Anatomy 19, per un cameo o forse per qualcosa di più, per ora ha fondamenta piuttosto labili: si basa infatti unicamente su questo tweet apparso sulla pagina ufficiale del medical drama, in cui moltissimi utenti e soprattutto i fan storici della serie hanno intravisto un post-it azzurro. Chi ha seguito Grey’s Anatomy nei suoi anni d’oro sa benissimo che il post-it rappresenta l’amore tra Meredith e Derek, visto che i due si sono “sposati” la prima volta proprio scambiandosi i voti su un pezzo di carta in ospedale, nella quinta stagione, lasciando che la cerimonia prevista per loro celebrasse invece le nozze tra Alex e Izzie, visto che quest’ultima era malata terminale di cancro. Il post-it in questione è riapparso più volte nel corso della serie come simbolo della loro unione, poi sugellata da un vero matrimonio civile prima di adottare Zola, fino ad essere riposto in un cassetto quando Meredith ha iniziato a riaprirsi all’idea di avere un nuovo compagno dopo la morte di Derek.

🟦🟦🟦🟦🟦

🟦🟦🟦🟦🟦

🟦🟦🟦🟦🟦

🟦🟦🟦🟦🟦

🟦🟦🟦🟦🟦

not Wordle, just a sticky note — Grey’s Anatomy (@GreysABC) January 27, 2022

Questo possibile indizio su Patrick Dempsey in Grey’s Anatomy 19 ha rinvigorito la fanbase della serie, che ormai è spaccata a metà circa l’ipotesi che il medical debba finire: dopo 18 stagioni e una diciannovesima appena annunciata, sono in tanti a credere sia giunta l’ora di mettere fine alla saga di Meredith Grey, che ormai ha passato più di quanto molte persone possano immaginare che accada in una vita intera. In questo senso la presenza di Patrick Dempsey in Grey’s Anatomy 19 potrebbe indicare che si tratta della stagione finale, anche se nei desideri di ABC c’è almeno un altro capitolo per celebrare il ventennale.

