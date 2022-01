L’appuntamento con Sherlock su La7 può attendere. Stasera, lunedì 31 gennaio, doveva andare in onda il primo episodio della serie cult britannica, anticipata anche da un promo televisivo. Nelle ultime ore, però, si appreso che le indagini del detective Holmes verranno rimandate.

Lo slittamento è solo di una settimana, per fortuna: stasera, infatti, torna in onda Propaganda Live, che recupera la puntata della scorsa settimana. Il programma d’informazione presenterà una serata dedicata alla settimana che ha portato Sergio Mattarella a essere rieletto Presidente della Repubblica. Ospite di puntata il giornalista Filippo Ceccarelli. In studio anche l’attrice Antonella Attili che si esibirà con un nuovo monologo. Interverrà anche Andrea Pennacchi con un’altra sua imperdibile performance, mentre come ospite musicale sarà protagonista la cantante Yana. In studio gli altri consueti ospiti fissi: Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata.

Sherlock su La7 andrà quindi in onda lunedì 7 febbraio con il primo episodio della serie. Gli spettatori conosceranno la versione moderna del personaggio creato da Sir Arthur Conan Doyle nell’adattamento televisivo firmato da Steven Moffat e Mark Gatiss.

Nell’episodio Uno studio in rosa, in cui faremo la conoscenza di Sherlock Holmes, interpretato da Benedict Cumberbatch. John Watson (Martin Freeman), medico militare da poco tornato a Londra dall’Afghanistan, è alla ricerca di un posto dove abitare e trova nel detective il suo nuovo inquilino in appartamento sito al 221B di Baker Street. Holmes è impegnato nel risolvere un caso complicato: la polizia di Lestrade ha richiesto la sua assistenza per una serie di omicidi apparentemente collegati tra loro. Le vittime sono morte ingerendo una pasticca avvelenata, ma in luoghi inusuali e senza alcun motivo. L’episodio è un libero adattamento del romanzo Uno studio in rosso di Doyle.

Nel cast della serie anche Una Stubbs nel ruolo di Mrs Hudson (proprietaria dell’edificio al 221B di Baker Street); Rupert Graves è l’ispettore Greg Lestrade; Mark Gatiss recita nei panni di Mycroft Holmes, fratello di Sherlock; Louise Brealey è la patologa Molly Hooper; e Andrew Scott interpreta Jim Moriarty, celebre nemesi di Holmes.

L’appuntamento con Sherlock su La7 si rinnova ogni lunedì in prima serata con un episodio a settimana.