Due delle artiste che amo maggiormente sono ROBERTA GIALLO e PETRA MAGONI, e lo si vede anche dalla frequenza con cui le invito nei miei programmi. La coincidenza ha voluto che si trovassero nella stessa puntata del Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Nello spazio dedicato a Roberta, dove ha eseguito dal vivo “Fossi stato allevato dalle scimmie”, singolo che anticipa l’uscita del nuovo album, Petra da dietro le quinte non ha resistito e nel finale della canzone è entrata. Il loro duetto surreale è stato fantastico. L’animalità ha preso il sopravvento.

Roberta ammirava Petra prima di conoscerla e aveva visto un suo concerto. Quando poi la Giallo si è esibita con il suo classico “Via di qua”, anche in questo caso Petra non è riuscita a stare seduta ed è intervenuta in un altro duetto improvvisato. Ho poi mostrato il video di “Fossi stato allevato dalle scimmie”, dove Roberta di dimostra ulteriormente una bravissima attrice. Quindi è stata la volta di estrarre cappellini e reggiseni fatti da lei riutilizzando materiali di scarto, come barattoli di plastica e cannucce. L’atmosfera era talmente divertente che anche la cagnolina Holly è entrata in scena. Guarda il video integrale e goditelo.

