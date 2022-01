Era solo una voce qualche settimana fa, ora è ufficiale. Rihanna è stata fotografata nelle scorse ore in compagnia del suo compagno e ha mostrato un bellissimo pancione. Rihanna è incinta, adesso la conferma c’è.

Chi è il padre del bambino? Il compagno di vita della cantante delle Barbados è un personaggio del mondo della musica. Anche lui si muove tra le note musicali, anche lui accumula follower in tutto il mondo. Rihanna condivide ormai la sua vita con il rapper A$ap Rocky e i due sono in attesa del loro primo bebè.

La coppia è stata intercettata tra le strade di New York e all’occhio attento dei paparazzi d’Oltreoceano non è sfuggita la pancia, che del resto l’artista ha lasciato scoperta. Poi la conferma dalla stampa americana che conferma la prima gravidanza della cantante, 33 anni di età e una carriera di grande successo in tutto il mondo.

Alle sue spalle concerti ovunque nel globo e i migliori riconoscimenti musicali, hit di risonanza internazionale che hanno fatto di lei una vera star. Rihanna dovrà fermarsi per un po’ e portare a termine la gravidanza mettendo al mondo il suo primo figlio, o la sua prima figlia.

Il sesso del nascituro non è infatti ancora stato rivelato dai futuri genitori che si lasciano fotografare felici mentre si tengono mano nella mano. Questo weekend a New York, per la prima volta Rihanna ha mostrato con orgoglio il suo pancione dopo aver smentito categoricamente le voci emerse prima della fine dell’anno che vedevano le sue forme come un chiaro segnale di un bimbo in arrivo.

Adesso o conferma: Rihanna è incinta, diventerà mamma nel 2022. Il papà è il collega A$ap Rocky.