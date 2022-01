Michele Bravi in tour nel 2022: le date degli appuntamenti in teatro sono appena state comunicate, insieme alle informazioni sui biglietti in prevendita e sui prezzi, in base alla tipologia di posto scelta.

Il tour di Michele Bravi nel 2022 inizierà il 15 maggio dal Teatro Colosseo di Torino e si chiuderà all’Auditorium della Conciliazione di Roma domenica 29 maggio. Tra questi due appuntamenti, altri tre spettacoli.

Il 20 maggio, Michele Bravi sarà al Gran Teatro Geox di Padova, il 23 maggio si esibirà al Teatro degli Arcimboldi di Milano e il 26 maggio sarà la volta di Bologna per un concerto al Teatro Celebrazioni

Biglietti disponibili a partire dalle ore 15.00 di lunedì 31 gennaio online e dalle ore 11.00 di sabato 5 febbraio presso tutte le rivendite autorizzate.

Ma prima del tour nei teatri, l’artista è atteso sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, in gara tra i Campioni con il brano Inverno Dei Fiori.

Michele Bravi in tour nel 2022

Domenica 15 maggio 2022 || Torino @ Teatro Colosseo

Venerdì 20 maggio 2022 || Padova @ Gran Teatro Geox

Lunedì 23 maggio 2022 || Milano @ Teatro degli Arcimboldi

Giovedì 26 maggio 2022 || Bologna @ Teatro Celebrazioni

Domenica 29 maggio 2022 || Roma @ Auditorium della Conciliazione

Prezzi dei biglietti

Domenica 15 maggio 2022

Torino @ Teatro Colosseo

Orario

21:00

Prezzi biglietti

VIP Pack Soundcheck – € 70,00 + € 6,00 diritti di prevendita

Poltronissima Gold – € 40,00 + € € 6,00 diritti di prevendita

Poltronissima – € 38,00 + € 5,70 diritti di prevendita

Poltrona A – € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Poltrona B – € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita

Galleria A – € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita

Galleria B – € 25,00 + € 3,75 diritti di prevendita

Venerdì 20 maggio 2022

Padova @ Gran Teatro Geox

Orario

21:00

Prezzi biglietti

VIP Pack Soundcheck – € 70,00 + € 6,00 diritti di prevendita

Poltronissima Gold – € 40,00 + € € 6,00 diritti di prevendita

Poltronissima – € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Poltrona – € 28,00 + € 4,20 diritti di prevendita

Lunedì 23 maggio 2022

Milano @ Teatro degli Arcimboldi

Orario

21.00

Prezzi biglietti

VIP Pack Soundcheck – € 70,00 + € 6,00 diritti di prevendita

Platea Bassa – € 40,00 + € € 6,00 diritti di prevendita

Platea Alta – € 38,00 + € 5,70 diritti di prevendita

Platea Alta Visibilità Limitata – € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Prima Galleria – € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita

Seconda Galleria – € 25,00 + € 3,75 diritti di prevendita

Giovedì 26 maggio 2022

Bologna @ Teatro Celebrazioni

Orario

21:00

Prezzi biglietti

VIP Pack Soundcheck – € 70,00 + € 6,00 diritti di prevendita

Poltronissima Gold – € 40,00 + € € 6,00 diritti di prevendita

Poltronissima – € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Balconata – € 32,00 + € 4,80 diritti di prevendita

Palchi – € 25,00 + € 3,75 diritti di prevendita

Domenica 29 maggio 2022

Roma @ Auditorium della Conciliazione

Orario

21:00

Prezzi biglietti

VIP Pack Soundcheck – € 70,00 + € 6,00 diritti di prevendita

Poltronissima Gold – € 40,00 + € € 6,00 diritti di prevendita

Poltronissima – € 38,00 + € 5,70 diritti di prevendita

Poltrona – € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Galleria – € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita

Prima Balconata – € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita

Seconda Balconata – € 25,00 + € 3,75 diritti di prevendita