Perché, da qualche giorno, non si vede il TGR Lombardia su Rai 3 nel corrispettivo territorio regionale e magari si visualizza il notiziario di qualche regione limitrofa? Perché, ancora, la stessa anomalia si manifesta in altre aree d’Italia, in particolare del settentrione? La risposta ad entrambe le domande ha a che fare con lo switch off al nuovo digitale terrestre di seconda generazione DVB-T2 e più in particolare con il processo di “refarming delle frequenze“ che sta riguardando tutto il nord Italia tranne la Liguria.

Semplificando e non poco l’importante passaggio tecnologico in divenire, possiamo dire che si sta provvedendo a ridurre le frequenze assegnate alle emittenti TV e radio presenti sul Digitale Terrestre. Questo perché la banda 700 Mhz, entro fine giugno 2022, dovrà passare agli operatori telefonici che la utilizzeranno per il segnale 5G. Come naturale conseguenza, in questo momento, si possono registrare degli accavallamenti di più frequenze sulla stessa posizione. Questo è il motivo per cui, ad esempio proprio su Rai 3, si potrebbe vedere più di un TGR e sarà l’utente di turno a scegliere quale.

Se non si vede il TGR Lombardia o comunque quello di proprio interesse su Rai 3, la prima soluzione da provare sarà quella di sintonizzare automaticamente tutti i canali attraverso l’apposita procedura del proprio televisore, magari in orario notturno e senza la necessità di controllare il passaggio. L’operazione potrebbe già restituire il TG regionale preferito ma se ciò non accadesse, bisognerà rilanciare l’operazione ma attendere che alla sua conclusione, il momento in cui il sistema chiederà quale tra dei tre canali disponibili sulla stessa frequenza memorizzare. In ultima battuta se tutto quanto descritto non dovesse ancora portare al risultato sperato, ecco che si dovrebbe procedere alla risintonizzazione manuale dei canali, seguendo le indicazioni specifiche del proprio apparecchio televisivo o decoder.

Continua a leggere su optimagazine.com