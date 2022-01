Da sempre, uno degli aggiornamenti più attesi in ambito mobile è senza ombra di dubbio quello relativo a WhatsApp per iPad. Si tratterebbe di una vera e propria svolta per tutti coloro che amano il mondo dei tablet Apple, al punto che anche noi a novembre abbiamo provato a fornirvi un contributo sul tema. Si tratta di un progetto che prima o poi si concretizzerà, ormai è assodato. Allo stesso tempo, però, non abbiamo ancora certezze sulle tempistiche di rilascio, al netto dei riscontri ottenuti oggi 31 gennaio.

La situazione relativa al rilascio di WhatsApp per iPad

Quali sono i segnali delle ultime ore a proposito di WhatsApp per iPad? L’ultimo bollettino ci dice che arriveranno sicuramente delle novità nel prossimo futuro, stando a quanto è stato dichiarato dal capo di WhatsApp, Will Cathcart. Nel corso di un’intervista rilasciata a The Verge, infatti, Cathcart ha affermato che le persone chiedono da tempo un’app per iPad e che l’azienda avrebbe tutta l’intenzione di portare a termine un progetto così ambizioso. Al netto del fatto che fino a qualche anno fa sembrava impossibile uno scenario simile.

Nonostante Cathcart non si sia impegnato a fornirci una data di rilascio a proposito del progetto che riguarda ‌WhatsApp per iPad, è importante sottolineare la società di proprietà di Meta pare avere già la struttura di base per creare un’app di questo tipo in tempi ristretti. Qualcuno azzarda che entro il 2022 dovrebbe esserci giù una svolta definitiva sotto questo punto di vista. Del resto, le richieste del pubblico si susseguono da tempo ed ora i tempi potrebbero essere maturi per fare lo step.

Allo stato attuale, WhatsApp è disponibile su iPhone, ma anche per dispositivi desktop e Web. Tuttavia, un’app specifica per iPad è stata tralasciata negli ultimi anni. Sappiamo che WhatsApp da tempo stia testando il supporto multi-dispositivo che consente di utilizzare le versioni desktop e web dell’app senza un ‌iPhone‌. Ed è proprio questa, funzionalità che getta le basi affinché si possa toccare con mano WhatsApp per iPad.