Da domani 1 febbraio 2022 cambiano un po’ di cose per quanto riguarda i viaggi e l’obbligo del Green Pass (ma non solo). Come saprete, tra qualche ora occorrerà esibire la certificazione verde (che potrete ottenere dopo il vaccino, il tampone o la guarigione dal Covid-19) anche per entrare negli uffici pubblici e per usufruire di alcune attività (poste, banche, ma anche librerie, etc.). I titolari o i responsabili degli esercizi commerciali non saranno tenuti a controllare all’ingresso la disponibilità del Green Pass da parte dei clienti, ma si riserveranno il diritto di effettuare dei controlli a campione.

L’accesso resterà libero per quanto riguarda i negozi di generi alimentari, di cibo per gli animali domestici, presso i distributori di carburanti, nei punti vendita di articoli igienico-sanitari, nelle farmacie e parafarmacie e ottici (l’importante è che cibi e bevanda non siano consumati sul posto). Per quanto riguarda i viaggi, chi proviene dai Paesi dell’UE sarà consentito l’ingresso nel nostro Paese solo con il Green Pass (non sarà necessario il tampone). Come riportato da ‘ilfattoquotidiano.it‘, l’ultima ordinanza firmata da Roberto Speranza proroga anche le misure per quanto riguarda i corridoi turistici, che includono anche altre destinazioni: Cuba, Turchia, Singapore, Thailandia (limitatamente all’isola di Phuket), Oman e Polinesia francese.

Vi ricordiamo, infine, che dal 1 febbraio 2022 saranno previste multe per gli over 50 che non hanno ricevuto il vaccino nonostante l’obbligo in vigore: 100 euro per chi non è immunizzato, e fino a 1500 euro per coloro che, dal prossimo 15 febbraio, viene colto sul posto di lavoro senza il Green Pass rafforzato. A quelli che non presenteranno la documentazione verrà sospeso lo stipendio, ma conserverà il proprio posto di lavoro, a meno che non abbia contratto il Covid-19 ottenendo il certificato di guarigione (che sarà valido 6 mesi) o sia esente dal vaccino per cause di forza maggiore.

