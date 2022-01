Non Mi Lasciare 2 ci sarà oppure no? Vittoria Puccini questa sera tornerà ad occupare il prime time di Rai1 nei panni della protagonista di Non Mi Lasciare rischiando davvero di non tornare per nuovi episodi, ci sarà un rinnovo oppure no? Al momento tutto tace e nessuno ha ancora fatto sapere se la serie tornerà magari con una nuova indagine o portando avanti questa, ma un indizio importante potrebbe arrivare questa sera quando la prima stagione si concluderà, il caso si chiuderà oppure no?

Le anticipazioni del finale di stagione in onda oggi, 31 gennaio, rivelano che, mentre Elena, miracolosamente sopravvissuta all’incidente, è in ospedale, Daniele e i suoi uomini scoprono dove si è rifugiato Andrea. A quanto pare il carceriere di Angelo si trova a Milano ed è lì che lo vanno a cercare Daniele e i suoi provando a chiudere il caso ma anche questa volta tutto va male perché Andrea riesce a scappare ancora una volta.

Prima della fuga, però, rimane gravemente uno degli uomini della task force, e per questo lui chiederà rifugio al suo Maestro che finge di offrirgli un piano di fuga per metterlo in salvo. In realtà quello che vuole fare è liberarsi di lui visto che adesso la Polizia conosce il suo nome e quindi tutto è a rischio. Per fermarlo decide quindi di farlo uccidere anziché proteggerlo ma intanto ha trafugato dall’auto di Elena e tutti i documenti che aveva trovato nell’orfanotrofio. L’operazione sembra ormai ad un passo dal fallimento, come andrà a finire per Elena e i suoi?

"Trovare Angelo deve essere il nostro unico pensiero."

"Ragazzi non possiamo sbagliare!"#NonMiLasciare STASERA #31gennaio alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/ACqN2jjizE — Rai1 (@RaiUno) January 31, 2022

Se davvero tutto rimarrà così appeso possiamo dire con certezza che Non mi Lasciare 2 ci sarà per chiudere il cerchio intorno al Maestro e i suoi mentre, in caso contrario, se la soluzione arrivasse, il capitolo potrebbe chiudersi per sempre con buona pace di Vittoria Puccini e i suoi fan.