Possiamo dire che nella vita artistica e privata di Luca Argentero ci sono stati solo dei grandi successi in questi anni? Per molti è stato un biennio da dimenticare e da cui fuggire a gambe levate ma l’attore di Doc Nelle tue Mani non può dire lo stesso visto che un giorno, guardandosi indietro, ricorderà il successo del medical drama di Rai1, il suo matrimonio con Cristina Marino e la sua nascita della sua bambina, Nina Speranza.

Come se questo non bastasse, la ciliegina sulla torta è arrivata proprio grazie ad Amadeus che nei giorni scorsi ha annunciato la presenza di Luca Argentero a Sanremo 2022. Il volto delle fiction Rai, Argentero, Guanciale e Raoul Bova, si alterneranno sul palco dell’Ariston per promuovere i rispettivi lavori e, forse, interagire con il padrone di casa lanciandosi in qualche gag o qualche pezzo da recitare (questo è ancora tutto da vedere).

Chi è Luca Argentero?

Ma chi è Luca Argentero? Sicuramente l’attore non ha bisogno di presentazioni ma chi ha iniziato a seguirlo da poco deve sapere che Luca Argentero non è solo il protagonista di Doc Nelle tue Mani e che non è solo l’amato Salvatore di Sirene ma è molto di più. La sua carriera è iniziata ormai quasi venti anni fa quando prese parte alla terza edizione del Grande Fratello.

All’epoca si distinse per la sua serietà, la sua pacatezza e forse proprio questo gli ha permesso di non bruciare la sua carriera ancora prima di darle il via. Argentero non ha mai nascosto il suo desiderio di fare l’attore e ben tre anni dopo dalla sua partecipazione al reality di Canale5, ecco la sua occasione: Saturno Contro. Fu sicuramente l’incontro con Ferzan Özpetek, che lo volle nel suo film, a cambiare la vita di Argentero che da lì in poi inanellò una serie di successi cinematografici di tutto rispetto che lo hanno un po’ allontanato dalla tv.

Dopo il successo in Carabinieri, Luca Argentero ha fatto poco altro per il piccolo schermo fino al suo ‘debutto’ in Rai prima in Sirene e poi in Doc Nelle tue Mani che lo ha consacrato in questi ultimi due anni.

Intanto, nella sua vita privata ci sono state due donne importanti. Nel luglio del 2004 si è fidanzato con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania che ha sposato nel 2009. Nel 2016 però per loro è arrivato il divorzio. Nel fratello Luca Argentero ha conosciuto l’attrice Cristina Marino sul set di Vacanze ai Caraibi e tre anni dopo sui social hanno annunciato l’arrivo della loro prima figlia, nata nel 2020. Il 5 giugno 2021 i due attori si sono sposati a Città della Pieve. Quale sarà il prossimo successo di Luca Argentero?