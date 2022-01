Junior Cally contro Highsnob, tra i due rapper è guerra aperta. Cosa è successo? Junior Cally rivendica il brano di Sanremo, Abbi Cura Di Te, che Highsnob e Hu presentano al Festival. Il brano è “Scritto da me”, canta il rapper nella sue barre su YouTube in una canzone che ha dedicato all’amico/nemico Mike.

La canzone si intitola Caro Mike ed è apparsa su YouTube nelle scorse ore per dare voce agli sfoghi e alle accuse di Junior Cally contro Highsnob. Il rapper ricorda di aver collaborato con Highsnob nel 2018 e sottolinea che alla canzone Abbi Cura Di Te aveva partecipato anche lui nonostante la sua firma non compaia più.

“Con che coraggio hai portato a Sanremo un brano, frate, scritto da me. Sei un poveraccio”, le parole di Junior Cally contro Highsnob.

“È giusto che sappiate, signore e signori, che quel brano è scritto è pure mio e non ha pagato i produttori. Ti ho prestato 10.000, indietro ho visto nada, e smettila di fare il figo”, spiega Junior Cally nella canzone contro Mike Highsnob.

Junior Cally sottolinea di avere ancora il brano originale nel suo telefono. Avrebbe potuto pubblicarlo e mettere a rischio la partecipazione del collega al Festival, ma ha deciso di comportarsi con correttezza.

“Ho ancora il brano sopra il cellulare, posso farti male ma ne faccio a meno. Oggi ti salvo, m****, perché non sono infame. A malincuore ho dovuto farlo. Potevo fare molto di peggio e assomigliare a te, ma no, non mi appartiene, il tuo male sei tu stesso e le tue scelte. Puoi raccontare balle a chi ti sta intorno, ma a me no. Adesso vai, corri sul palco. Stavolta ti grazio. Con te ho finito. Basta che lo sai che dura tre sere. Sanremo finisce. E ritorni un fallito”, le sue barre.