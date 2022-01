Il pubblico boccia la morte di Italo ne La Sposa e non poteva essere altrimenti. Sembra proprio che quest’anno la Rai goda nel rovinare tutto e così dopo la morte di Lorenzo in Doc Nelle tue Mani 2, ecco arrivare quella di Italo nella miniserie con Serena Rossi in onda ieri sera con il gran finale. Mettendo da parte per un attimo le polemiche sull’accento e sulle polemiche calabresi dell’esordio, non possiamo fare a meno di sottolineare il crescendo narrativo della serie e dei suoi protagonisti che in sole tre puntate sono riusciti a regalare al pubblico diversi modi di essere e altrettante emozioni.

Forse quello che abbiamo sbagliato nella chiave di lettura de La Sposa è proprio la possibilità di un lieto fine illudendoci per un attimo che l’amore che legava Maria e Italo fosse il vero protagonista della serie. In realtà al centro di tutto, sin dall’inizio, c’è stata lei, Serena Rossi, con la sua risolutezza e la sua forza, una donna che da sola è riuscita a mettere in riga gli uomini veneti, a cominciare dal suocero, trasformando la loro vita e quella delle loro donne.

La gentilezza di Maria ha vinto su tutto, ha vinto sulla paura e la delusione di Italo ma anche su una società retrograda e maschilista che alla fine si è ritrovata al suo fianco quando stava per perdere tutto.

Mettendo da parte l’inutile morte di Italo nella puntata di ieri, non possiamo che complimentarci con i protagonisti a cominciare da Serena Rossi, che ha portato sullo schermo uno dei suoi personaggi più belli (se non il migliore) forse ispirata dalla sua amata nonna a cui la serie è dedicata, e finendo al villain di turno interpretato da Mario Sgueglia capace di mettere d’accordo tutto il pubblico con il suo modo di fare odioso. Adesso non ci rimane che attendere di capire se il pubblico riuscirà a perdonare la Rai per questa ennesima morte sconvolgente e se ci sarà o meno La Sposa 2 anche se i presupposti, almeno in termini di ascolti, ci sono tutti.