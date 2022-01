Ascoltare i più grandi successi di Alex Baroni significa accorgersi che oggi abbiamo a che fare con un grande assente. Laureato in chimica per inseguire la sua passione per la scienza, scopre la musica in età giovanissima e prende lezioni di canto da Luca Jurman. Oggi lo ricordiamo per quella voce black, così vicina al soul internazionale ma anche così fedele al pop italiano. Nella sua breve ma intensa carriera ha firmato hit intramontabili, e oggi il suo stile è un punto di riferimento per tanti artisti contemporanei.

Cambiare (1997)

Cambiare è la canzone-simbolo di Alex Baroni, specialmente grazie al grande successo ottenuto al Festival di Sanremo 1997 nella categoria Nuove Proposte. In quell’occasione vince il Premio Miglior Voce conferito da una giuria presieduta da Luciano Pavarotti e il Premio Volare.

Male Che Fa Male (1997)

In Male Che Fa Male troviamo tutta l’intensità soul di Alex Baroni, specialmente grazie al coro di 50 persone che accompagna la voce del cantautore nel ritornello. Male Che Fa Male è uno dei brani più amati, e non può mancare tra i più grandi successi di Alex Baroni.

Posso Farcela (1997)

Con questo singolo Alex Baroni partecipa alla colonna sonora del film di animazione della Walt Disney Hercules, un brano che si riferisce all’adolescenza del giovane eroe.

La Distanza Di Un Amore (2002)

Alex Baroni ha sempre avuto la capacità di raccontare l’amore e tutte le sue sfumature, anche quelle più tristi e sofferte. Con La Distanza Di Un Amore, come il titolo suggerisce, si mette nei panni di chi vive la fine di una relazione e cerca il riscatto nell’assenza, la forza nella solitudine.

Onde (1998)

Tra i più grandi successi di Alex Baroni non può mancare Onde, un inno alla sensualità con un ritornello che diventa un tormentone.