Due nuovi episodi de I Misteri di Murdoch 9 vanno in onda in prima tv il 31 gennaio su Giallo, il canale 38 del digitale terrestre: la programmazione della stagione, già trasmessa in Canada dall’emittente CBC ormai nel lontano 2015, prosegue con un appuntamento a settimana in prima serata.

I Misteri di Murdoch 9 ha debuttato su Giallo lo scorso 24 gennaio coi primi due episodi. Si tratta della stagione che vede l’ingresso nel cast principale della serie di Mouna Traoré, nei panni di Rebecca James, mentre esce di scena Georgina Reilly, alias la dottoressa Emily Grace, apparsa per la prima volta nella sesta stagione.

I Misteri di Murdoch 9 è inoltre la stagione che contiene lo speciale dal titolo A Merry Murdoch Christmas, il nono episodio dalla durata di due ore già trasmesso in anteprima da Giallo durante le scorse festività natalizie.

Ecco le trame de I Misteri di Murdoch 9 per gli episodi 3 e 4 in onda il 31 gennaio su Giallo, intitolati rispettivamente Doppia Vita e Statue di Donne Nude. Il primo episodio è dedicato proprio all’addio alla dottoressa Grace, colpita da una grave perdita alla vigilia della sua partenza per Londra nell’ambito del movimento delle donne per il diritto di voto.

Alla vigilia della partenza di Grace e Lillian per continuare la loro attività di suffraggette a Londra, un lutto sconvolge la vita della dottoressa, e le sue convinzioni.

Murdoch indaga sul caso bizzarro e inquietante di una serie di omicidi di donne, i cui corpi vengono esposti nudi in pubblico come fossero sculture.

I Misteri di Murdoch 9 è composta da 18 episodi, in onda ogni lunedì in prima serata.

