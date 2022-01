In cosa il OnePlus 10 Ultra differirà dal OnePlus 10 Pro? Secondo il leaker TechInsider, i rendering provenienti da un ‘design patent‘ depositato dal produttore cinese a settembre 2021 mostrano come il OnePlus 10 Ultra presenterà lo stesso design del OnePlus 10 Pro, fatta eccezione per la presenza di un sensore periscopico nella parte inferiore del modulo fotografico, che sarà un po’ più largo per consentire la collocazione del flash LED sulla destra e di due obiettivi nella parte alta.

OnePlus Technology did patent this Design in September 2021. This Phone looks a lot like the OnePlus 10 Pro, but the Camera Layout is different. pic.twitter.com/cS3qyhk6rX — TechInsider (@TechInsiderBlog) January 28, 2022

Non possiamo affermare con sicurezza che il brevetto di cui sopra si riferisca proprio al OnePlus 10 Ultra, anche se la deduzione è abbastanza plausibile visto che è proprio il sensore periscopico la principale discriminante dei modelli Ultra nelle line-up top di gamma di questo momento. Qualche indiscrezione fa si era anche parlato che il OnePlus 10 Ultra potesse presentare una NPU proprietaria, più precisamente sviluppata da OPPO (che adesso sappiamo collaborare strettamente proprio con OnePlus) chiamata MariSilicon X, che ha fatto il suo esordio a fine anno scorso sugli occhiali AR OPPO Air Glass (attesa anche all’esordio sugli smarphone sul prossimo OPPO Find X5). Proprio per l’uscita imminente dell’OPPO Finx X5, è plausibile che il OnePlus 10 Ultra non venga presentato prima di qualche mese.

Del resto, la società ha già lanciato il OnePlus 10 Pro in Cina (che arriverà in Europa probabilmente tra qualche settimana); sarà poi il turno del OnePlus 10, che verrà annunciato in estate. Che idea vi siete fatti fin qui della prossima line-up di casa OnePlus? Fateci sapere se in qualche modo le indiscrezioni di cui sopra vi hanno convinto o comunque destato una qualche curiosità. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

