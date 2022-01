Di Rosa Chemical si sente parlare da un po’, specie nelle ultime settimane dopo il singolo Benedetto L’Inferno di Canova in featuring con Gianna Nannini. Quest’anno, inoltre, lo troveremo al Festival di Sanremo 2022 nella serata dedicata ai duetti insieme a Tananai per la cover di A Far L’Amore Comincia Tu dell’immensa e compianta Raffaella Carrà.

Chi è Rosa Chemical

Rosa Chemical è uno street artist specializzato in graffiti, arte che ancora oggi condivide sul suo profilo Instagram. All’anagrafe Manuel Franco Rocati, nasce a Grugliasco (Torino) nel 1998.

Il suo nome d’arte fonde il nome di battesimo della madre, Rosa, e quello della sua band preferita, i My Chemical Romance. Inizia la sua carriera come modello per il brand Gucci, e nello stesso anno si tuffa nell’universo musicale. Nel frattempo insegue il suo sogno artistico, abbandonando gli studi istituzionali e girando l’Europa come artista di graffiti e tatuatore.

Negli anni si affianca sempre di più ai grandi artisti della scena rap italiana, arrivando a partecipare a raccolte importanti e ai dischi più ricercati della scena.

La carriera

Il suo primo singolo è Latte+ che presenta sotto lo pseudonimo di Kranyo. Il suo primo album è Forever pubblicato nel 2020, seguito nel 2021 da Forever And Ever.

A impreziosire il suo percorso musicale sono le collaborazioni eccellenti. Nel 2019 partecipa al primo album degli FSK Satellite, FSK Traps*it, con il brano 4L, fino alla svolta nel 2020 con la partecipazione al Bloody Vinyl 3 nella traccia Baby insieme a Slait, Tha Supreme e Young Miles.

Nel 2021 è presente nella tracklist del disco OBE di Mace insieme a Carl Brave con la traccia Sogni Lucidi. Ancora, il 2021 è l’anno della collaborazione con Nitro nella traccia Ok Boomer da GargAge Evilution e in Gangsta Love di Rose Villain.

Come già anticipato, nel 2022 ha duettato con Gianna Nannini nel singolo Benedetto L’Inferno di Canova.