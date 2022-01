Il branding è una delle attività più importanti per le aziende che vogliano competere nel loro mercato di riferimento: accrescere la reputazione del proprio marchio, renderlo immediatamente riconoscibile e far sì che ogni prodotto ne rifletta i valori è il modo migliore per rendere più evidente la qualità della proposta, così da distinguerla da quella dei competitor e poter consolidare la propria influenza nel settore.

A supportare questo particolare processo di marketing oggi arriva BIZAY, il punto di riferimento online per la comunicazione di professionisti e piccole e medie imprese.

La proposta d BIZAY per la promozione del brand

BIZAY offre tutto ciò che serve per la promozione aziendale, sia servizi grafici online che creazione e personalizzazione di un’ampia gamma di prodotti.

Il portale supporta infatti ogni aspetto della comunicazione corporate offrendo una vasta quantità di materiali di marketing dagli alti standard qualitativi, capaci di comunicare all’utenza ivalori del brand e supportare efficacemente ogni singola strategia promozionale.

Affidandosi a Bizay.it sarà possibile avvalersi di prodotti personalizzati di qualità di tutti i tipi, tra i quali spiccano biglietti da visita, volantini, poster, dépliant e brochures – ideali per diffondere i propri servizi ed eventi verso un target ben preciso di clienti prospect – ma anche le forniture per ufficio customizzate, strumenti indispensabili per fidelizzare l’utenza e aumentarne il grado di soddisfazione.

BIZAY mette a disposizione anche un’ampia quantità di prodotti promozionaliutili a sostenere e valorizzare qualunque tipologia di brand strategy sia dentro sia fuori l’azienda, come portachiavi, penne, portadocumenti, sacche, borracce e articoli per l’igiene personalizzati.

Naturalmente, il catalogo di Bizay.it ospita prodotti adatti per la comunicazione di qualunque settore: si va dalle proposte dedicate alla ristorazione a quelle per la contabilità, passando per lo sport, la bellezza, l’edilizia, l’elettronica, l’automotive, la casa e il mondo degli animali.

Ogni soluzione, naturalmente, offre sempre elevate possibilità di personalizzazione sia nelle stampe sia nelle tonalità, garantendo ampi spazi per apporre il logo dalla società e l’aderenza scrupolosa ai colori del brand.

La tecnologia di BIZAY al servizio dei processi di stampa

BIZAY è una realtà che nel tempo ha consolidato la sua esperienza nel campo delle soluzione di stampa online, grazie soprattutto alla volontà di investire nell’innovazione. Non è un caso che oggi si distingua nel settore non soltanto come società grafica tradizionale, ma anche come impresa tecnologica all’avanguardia.

Tutti i processi di produzione sono condotti attraverso tecnologie proprietarie e software di ultima generazione che riducono i tempi di lavorazione, offrendo al contempo risultati di stampa sempre perfetti. Si tratta di un vero e proprio valore aggiunto, a cui si affianca la volontà di BIZAY di garantire sempre il massimo della qualità a costi estremamente competitivi.

Il merito va al fatto che i prodotti vengono personalizzati sia attraverso servizi di stampa digitale sia tramite stampa offset in quadricromia: un processo in genere rivolto a società che richiedano un elevato numero di stampe, ma disponibile anche per quantitativi decisamente minori.

Tutto ciò è reso possibile da una proposta che aderisce ai principi dell’economia di scala, che prevedono fasi di produzione basate su un raggruppamento degli ordini, in virtù del quale è possibile assicurare risultati impeccabili con una spesa sensibilmente ridotta. Questo fa sì che le aziende possano realizzare prodotti personalizzati con costi contenuti anche nel caso di piccoli ordini.

Naturalmente, su Bizay.it la spesa per ogni set di prodotti è sempre indicata e aggiornata in fase d’ordine, al variare delle modifiche, per assicurare prezzi sempre trasparenti, senza alcuna sorpresa sul totale.