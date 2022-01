Sono in dirittura di arrivo gli Apple Watch su Zalando, così come accessori Apple e i noti prodotti a marchio Beats. Il popolare e-commerce, noto a tutti per le sue proposte moda, sta per cambiare e non poco. A partire dalla settimana corrente e più esattamente dal giorno 2 febbraio, il digital store metterà a disposizione una vasta selezione di proposte hi-tech, magari anche con sconti sensibili.

La decisione da parte del brand tedesco era già stata anticipata da qualche rumor. Il vicepresidente della piattaforma, Andreas Roedl, ha dichiarato che secondo la visione della sua azienda, moda e tecnologia rappresentano un connubio ben saldo nello stile di vita di tanti clienti. Per questo motivo, in alcuni mercati apripista, tra cui per fortuna anche l’Italia, si è deciso di partire con la vendita di prodotti tecnologici proprio accanto all’abbigliamento e agli accessori moda di ogni tipo.

Già è stato confermato che gli Apple Watch saranno in vendita su Zalando ma tra gli altri prodotti Apple ci sanno anche gli auricolari AirPos e anche gli smart speaker intelligenti HomePod. Non mancheranno altri prodotti griffati con il marchio dell’azienda di Cupertino come di certo cover, custodie di ogni tipo e per molteplici dispositivi. Almeno per il momento, non sono giunte conferme sulla vendita di iPhone o iPad, ma non è detto che le cose no possano cambiare in breve tempo sulla base della risposta di pubblico. In ogni caso, la speranza è che esattamente come le proposte moda, anche quelle hi-tech siano decisamente scontate.

Oltre alle proposte Apple su Zalando, ci saranno anche quelle del noto marchio Beats. Molto probabilmente sul noto e-commerce si partirà subito con la vendita dei nuovi auricolari Beats Fit Pro, per un’esperienza di ascolto ottimale ma sempre con il tempo, la proposta potrebbe ampliarsi e non di poco. Appuntamento tra soli due giorni dunque, con il via alla corposa novità questo mercoledì 2 febbraio.

