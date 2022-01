Una settimana complicata, che evidentemente ha fatto registrare il culmine oggi 31 gennaio, al punto che non funziona Alice Mail secondo un discreto quantitativo di utenti. Problemi abbastanza diffusi, soprattutto al momento dell’accesso alla propria casella di posta elettronica, con un bug che si trascina da almeno una settimana per parte dell’utenza. Di sicuro che c’è qualcosa che non va coi server che TIM dedica alle proprie caselle di posta elettronica, anche se allo stato attuale non abbiamo feedback ufficiali per inquadrare meglio la situazione.

Non funziona Alice Mail: cosa sappiamo sui problemi di TIM oggi 31 gennaio

Anche il sottoscritto ha fatto alcune prove e, dopo specifici test, posso confermarvi che non funziona Alice Mail. O meglio, funziona a singhiozzo, perché in alcuni momenti riesco a portare a termine la fase di login, ma navigando all’interno della mail capita che passando da una pagina all’altra il sistema mi cacci fuori. Situazione che, almeno in parte, ricorda quella che abbiamo preso in esame alcune settimane fa sul nostro magazine. La speranza è che possa arrivare un intervento definitivo nel corso delle prossime ore.

Resta il mistero più assoluto sull’origine dei problemi che vengono associati a TIM oggi 31 gennaio, ma soprattutto sul modo in cui i tecnici intendano risolvere l’anomalia. Dunque, allo stato attuale diventa molto complicato immaginare quando possano essere superati i malfunzionamenti di questi giorni. Se da un lato sappiamo che non funziona Alice Mail, allo stesso tempo le notizie trapelate fino a questo momento dalle segnalazioni del pubblico e dai riscontri mancati del team non consentono di avere un quadra chiaro della vicenda.

Massima attenzione, dunque, nei confronti di un disservizio che sta creando più di un disagio qui da noi, sperando che i problemi possano rientrare nel più breve tempo possibile. Anche a voi non funziona Alice Mail? Fateci sapere con un commento a fine articolo.