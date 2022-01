Continua l’appuntamento con The Rookie 4 su Rai2, in onda stasera, domenica 30 gennaio, con un nuovo episodio in prima assoluta.

In Italia, The Rookie 4 è trasmesso quasi in contemporanea con gli Stati Uniti, e su ABC, dove attualmente è in onda con il dodicesimo episodio, ogni domenica. Al momento non si conosce il numero di episodi previsti per questa stagione. Ecco le anticipazioni.

Si intitola Rosso fuoco l’episodio 4×04 che vedremo stasera, e di cui vi riportiamo la sinossi:

L’agente Nolan e l’agente Chen cercano una persona scomparsa che potrebbe avere legami internazionali che mettono in pericolo la vita di tutti. Nel frattempo, Harper continua la ricerca di un incendiario seriale dopo aver risposto alla denuncia di un ciclista ferito. Altrove, Wesley deve superare un compito impossibile.

The Rookie 4 su Rai2 torna domenica 6 febbraio con l’episodio 4×05 intitolato Tutto può succedere. Ecco la sinossi:

Quando una nuova droga si diffonde nelle strade di Los Angeles e trasforma gli utenti in “zombi”, l’agente Nolan e il team hanno un Halloween che non dimenticheranno presto. Tornata a casa, Lucy si chiede se il suo condominio possa essere infestato dai fantasmi.

Nel cast e personaggi di The Rookie 4, Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan; Alyssa Diaz è Angela Lopez; Richard T. Jones è Wade Grey; Titus Makin è Jackson West; Mercedes Mason è Zoe Andersen; Melissa O’Neil è Lucy Chen; Afton Williamson è Talia Bishop; Eric Winter è Tim Bradford; Mekia Cox interpreta Nyla Harper.

New entry nel cast della quarta stagione della serie con protagonista Nathan Fillion (Castle, Firefly): Jenna Dewan nel ruolo di Bailey, una vigilessa del fuoco che intreccerà una relazione con l’agente Nolan; e Tru Valentino nel ruolo dell’agente Aaron Thorsen, nuova matricola del dipartimento, affidato all’agente Nyla Harper.

L’appuntamento con The Rookie 4 su Rai2 è alle ore 21:05.

