La domanda che tanti fan Samsung si fanno è se la presenza della S Pen su Samsung Galaxy S22 inciderà e non poco sulla capacità della batteria del telefono. La risposta non è ancora ufficiale, in attesa che il rilascio dell’ammiraglia si compia ma le indicazioni finora trapelate andrebbero nella direzione di nessun compromesso per quanto riguarda la batteria. In effetti, i progettisti al soldo del brand sud-coreano sarebbero stati in grado di non limitare la capienza dell’importante componente hardware nonostante la presenza del pennino.

Nonostante sia stato stimato che la S Pen avrebbe ridotto al massimo la capienza della batteria di soli 100 mAh, sembrerebbe che il Samsung Galaxy S22 Ultra avrà la componente identica a quella del suo predecessore, sempre con amperaggio di 5000 mAh. Le buone notizie non finiscono qui: la presenza del pennino con batteria identica a quella già in uso sul top di gamma 2021, porterebbe a pensare ad un ingombro maggiore del nuovo arrivato. Nulla di tutto questo: sempre secondo le indiscrezioni finora in circolazione (tutte da verificare) il prossimo top di gamma sarebbe solo più largo di 2 mm ma comunque più corto.

Insomma, chi già nutriva qualche dubbio sul prossimo Samsung Galaxy S22 Ultra per la questione autonomia dovrebbe sentirsi più che mai rassicurato dalle ultime notizie in circolazione. La presenza del pennino non solo farà piacere ai nostalgici della serie Note non più commercializzata dal produttore ma non inciderà in alcun modo sull’autonomia del prossimo top di gamma assoluto. Non resta altro da fare che attendere il lancio della serie ammiraglia il prossimo 9 febbraio per avere assoluta certezza di tutto quanto riportato fino a questo momento. La commercializzazione dei dispositivi dovrebbe poi concretizzarsi nel giro di un paio di settimane dopo il lancio, per la gioia di chi non aspetta davvero altro.

