Rafa Nadal è diventato una capra. Da qualche ora la statistica dice che Nadal è the GOAT (Greatest of All Times) simpatico acronimo che in italiano si traduce capra. La vittoria dell’Australian Open consente a Nadal di conquistare il ventunesimo Slam mettendosi alle spalle Roger Federer e NoVax Djokovic fermi a quota venti.

La longevità agonistica di Nadal è impressionante: ha vinto il suo primo Slam a Parigi nel 2005 quando diversi protagonisti del circuito avevano appena cominciato ad impugnare la racchetta da tennis. Mentre Nadal trionfava per la prima volta sulla terra rossa del Roland Garros il suo avversario odierno Danil Medvedev aveva da poco compiuto undici anni.

La finalissima era cominciata male. Medvedev aveva vinto senza troppi problemi il primo set e si era impadronito del secondo profittando dei colpi a vuoto di Nadal nei momenti. Il destino sembrava ormai segnato. La svolta nel momento più drammatico: il sesto gioco del terzo set sul 2-3 e 0-40. Sembrava finita. Ma proprio nel momento più buio è cominciata la strepitosa rimonta conclusa trionfalmente nel quinto set (leggi di più)

La vittoria agli Australian Open è una delle perle più belle della collana di vittorie di Rafa Nadal. Per intensità emotiva ed importanza è forse seconda soltanto a quella di Wimbledon 2008 quando riuscì a battere Roger Federer facendo il salto di qualità da campione a fuoriclasse. La rivalità tra i due grandi tennisti Federer-Nadal ha infiammato diverse ere tennistiche con personaggi secondari che sparivano come meteore fino all’arrivo di Djokovic capace di ritagliarsi il ruolo di terzo inter pares pur senza mai conquistare il cuore dei tifosi.

Il valore dei tre grandissimi fuoriclasse è immenso. Le statistiche assegnano da stasera un lieve predominio a Rafa Nadal ma Roger Federer resta imbattibile per l’affetto che ha saputo conquistare con la sua carriera ed il suo comportamento. Nadal è il Re della terra rossa, nessuno mai come lui ha dominato al Roland Garros. Ma Roger Federer è l’Imperatore dell’erba di Wimbledon il prato sacro del tennis. Djokovic , a prescindere dalla recente sbandata NoVax, ha sempre avuto assegnato il ruolo dell’antipatico di successo. Chi dei tre è il più grande ?