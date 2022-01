Ci sono un paio di offerte di San Valentino su Amazon da prendere in considerazione in questa ultima domenica di gennaio. Chi ha un budget limitato per un regalo al suo partner, potrà beneficiare degli ultimi sconti sui dispositivi indossabili del momento del brand Xiaomi. Con una spesa (in ogni caso) non superiore a 56 euro, sarà possibile proporre alla propria metà un dispositivo dall’indubbio valore hi-tech, almeno agli appassionati del genere.

La prima delle offerte di San Valentino su Amazon è quella dedicata alla Xiaomi Mi Band 6, nel modello senza supporto per NFC. Il prezzo del dispositivo è sempre più basso, in particolare ora solo 37,56 euro. La disponibilità del prodotto e immediata e di conseguenza la sua consegna sarà attuata già all’inizio della settimana che ci accingiamo a cominciare. La versione della band campione di vendite proprio su Amazon è quella naturalmente italiana con centurino nero. A parte e secondo il proprio gusto personale, potranno essere acquistati anche i cinturini in colori alternativi e alla moda.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

Sempre con una spesa davvero esigua si potrà puntare più in altro grazie alle offerte di San Valentino su Amazon. La proposta ora valida è quella che vede protagonista un altro indossabile Xiaomi molto amato dal pubblico, ossia il Mi Watch Lite. Il design compatto, il quadrante esteso e la capacità di monitorare fino a 11 modalità di allenamento sono i suoi indiscutibili punti di forza. La versione del device è, anche in questo caso italiana e la colorazione in promozione è quella in blue navy, molto elegante. Il prezzo attuale del dispositivo è quello di 22.90 euro: la consegna sarà garantita entro i primi giorni della settimana alle porte, dunque decisamente in tempo per i doni della ricorrenza del prossimo 14 febbraio. Non resta altro da fare che approfittarne.

