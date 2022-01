Passeggiare o camminare a passo svelto è essenziale per il benessere psico-fisico di una persona. Ma se siete un po’ pigri, ecco che esiste un’app che vi ricompensa per esservi messi in movimento: si chiama WeWard. Essa è un’applicazione pensata per il fitness, sviluppata sia per Android che per iOS da un team francese, ed è attiva anche in Italia. Il suo funzionamento è molto facile ed efficace: il programma sfrutta i dati raccolti da Google Fit o Health di iOS e li converte in Ward. Camminando tanto e, specialmente con regolarità, maturerete il diritto ad un specifico numero di punti. Una volta perseguito il giusto tetto di punti, si potranno richiedere premi e, inoltre, è possibile ottenere bonifici con tagli di 15, 30 o 60 euro oppure in carte regalo. Dunque, il principio è davvero semplice: più cammini, più ottieni Ward e li converti in ricompense.

L’app WeWard offre agli utenti un simpatico contapassi e una vasta scelta di luoghi insoliti nelle proprie vicinanze, dando la possibilità di migliorare la forma fisica e, di conseguenza, conoscere quartieri, città e negozi. Insomma, restare dinamici e motivati a fare attività fisica. Camminando con costanza ogni giorno si guadagnano Ward per ogni passo che si fa e per ogni sfida sportiva completata; è possibile approfittare anche della selezione di articoli per la salute e il benessere testati, approvati e venduti dalla società stessa e delle loro offerte speciali che includono, ad esempio, i vostri marchi online preferiti e rivenditori più vicini a voi così da guadagnare più Ward. Infine, i Ward ottenuti possono essere convertiti in premi, donazioni a enti di beneficenza, buoni sconto o voucher.

ARTICOLI CORRELATI

Ovviamente, non significa che utilizzando WeWard tutti i giorni si riscuoteranno grossi guadagni, ma quel piccolo introito mensile può andare ad aggiungersi al proprio conto e quindi può essere un’interessante motivazione per fare movimento, soprattutto per chi è un po’ pigro nel fare attività fisica. Ricordiamo che l’app è disponibile in modo gratuito per Android e senza acquisti in-app. Per poter installare l’applicazione è opportuno avere Android 5.0 o versioni successive.

Continua a leggere su optimagazine.com