In questa ultima domenica di gennaio giungono notizie molto interessanti sui vocali WhatsApp e sulla possibilità di ascoltare proprio gli audio ovunque nell’app di messaggistica e non solo nella chat di riferimento. Dello sviluppo di una funzione appropriata si era già dato conto recentemente, in particolare per gli iPhone che hanno cominciato a testare la feature ad inizio anno. La buona notizia odierna investe finalmente anche gli Android.

Il solito ben informato WABetaInfo ci comunica delle prossime novità pronte a farci compagnia in questo 2022. Condividendo l’immagine di inizio articolo, comprendiamo che per l’implementazione della novità non manca davvero molto. La feature sembra essere in effetti pronta al rilascio per tutti o quasi, non solo per gli iPhone per i quali è già in test ma anche per gli Android rimasti un po’ indietro nella sperimentazione.

Dettagliamo meglio cosa c’è in serbo proprio per i messaggi vocali WhatsApp. Chi ne fa un gran uso, in effetti, sa bene che gli audio ora possono essere ascoltati esclusivamente all’interno delle conversazioni che li ospitano. Se, per sbaglio o per volontà dell’utente, si abbandona la prima chat di riferimento, la riproduzione proprio del vocale si interrompe. Gli sviluppatori hanno lavorato ora per superare questo limite. Proprio l’immagine di apertura articolo mostra un player per l’ascolto dei contenuti audio. Questo sarà accessibile e attivo sempre, nella Home come in altre schermate dell’applicazione, nel passaggio ad altre conversazioni che non hanno nulla a che vedere con quella di partenza. Insomma, la libertà di muoversi tra le schede per rispondere a qualche altro interlocutore o semplicemente consultare un messaggio sarà garantita sempre.

Il player per ascoltare i vocali WhatsApp presenta una grafica semplice ed intuitiva. Durante la riproduzione sarà possibile interrompere l’audio con il relativo comando pausa. Naturalmente si potrà far ripartire l’ascolto a piacimento a più riprese o chiudere del tutto il piccolo pop-up. Sui tempi del rilascio della novità non ci sono delle indicazioni esatte ma fa decisamente piacere sapere che il rilascio sia prossimo anche per gli Android e non solo per gli iPhone. Attendiamo dunque la comparsa della prima beta dedicata su Google Play già nelle prossime settimane.

