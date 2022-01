Dopo aver aggiornato i Samsung Galaxy Note 20 (come vi abbiamo raccontato in questo articolo dedicato), il colosso di Seul ha deciso di riservare la stessa sorte ai Samsung Galaxy S20, che stanno anch’essi ricevendo l’aggiornamento con la patch di sicurezza di febbraio 2022. Parliamo delle versioni firmware G98XXUDEVA9, aventi un peso di circa 840MB, a differenza della build destinata ai Samsung Galaxy Note 20, con serie G98XXUDEVA9 e peso di circa 865MB (parliamo di pacchetti speculari, che dovrebbero aver introdotto pressoché le stesse modifiche).

Il changelog rivela dell’integrazione delle patch di sicurezza di febbraio 2022, facendo anche riferimento ad alcune ottimizzazioni di sistema che non sono, però, state meglio dettagliate (probabilmente la menzione va ai problemi di fluidità che alcuni utenti di tanto in tanto segnalano, anche se resta ancora tutto da vedere e verificare). L’aggiornamento con la patch di sicurezza di febbraio 2022 a bordo dei Samsung Galaxy S20, al momento, è disponibile per gli utenti di Belgio e Paesi Bassi (come per i Samsung Galaxy Note 20), ma non escludiamo possa arrivare in altri mercati già nei prossimi giorni (tenete d’occhio le notifiche, potrebbe presto arrivare anche il nostro turno).

In ogni caso, non appena disponibile, non fate partire l’installazione se la percentuale di carica residua della batteria è inferiore al 50% per evitare che il dispositivo si spenga nel frattempo, ed abbiate cura di effettuare un backup dei vostri dati, da ripristinare nel caso in cui nascesse qualche intoppo (in caso contrario perdereste tutto quanto salvato in memoria, almeno se nascesse la necessità di un hard-reset d’emergenza, che andrebbe a cancellare ogni cosa presente senza possibilità di recuperarla in alcun modo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

