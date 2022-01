Amici salta causa Covid-19 e in televisione verrà trasmesso uno speciale. Non si è tenuta la registrazione dell’appuntamento speciale in onda oggi, domenica 30 gennaio, ma Amici non rinuncia allo spazio delle ore 14.00 su Canale5.

Perché Amici salta il 30 gennaio

Nessuna sfida, nessuna classe, non ci saranno i docenti. Amici va in onda ma non sarà una tradizionale puntata dagli studi Mediaset. Maria De Filippi tuttavia ha già pensato ad un piano B. Andrà in onda uno speciale che vedrà protagonisti i concorrenti di ballo e di canto ma in modo diverso.

Attraverso la voce narrante degli allievi di Amici 21, i ragazzi raccontano il loro percorso nella scuola oggi su Canale 5. Nessuno di loro si esibirà, nessuno andrà in sfida, non ci saranno ospiti né giudici esterni.

Amici salta a causa di un caso di Coronavirus tra i ballerini professionisti che ha costretto la produzione a rispettare l’isolamento. Per tornare a registrare in presenza, bisognerà attendere la fine della quarantena e che il ballerino positivo risulti negativo al tampone.

Le parole di Andreas Muller

Andreas Muller ha confermato sui social di essere in isolamento: è lui il ballerino professionista risultato positivo al Coronavirus dopo un tampone di controllo.

“Eccomi qui, come ben sapete sono a casa da qualche giorno (parecchi) a causa del Covid quindi non sono a lavoro da un po’. Oggi però è andata in onda questa mia coreografia che spero vi sia piaciuta. A me molto. Spero di essere presto negativo”, ha scritto il ballerino che dovrà attendere ancora un po’ prima di poter tornare a svolgere il suo lavoro e le relative prove delle coreografie da mettere in scena.

I fan sono molto dispiaciuti ma l’augurio ad Andreas è quello di rimettersi e negativizzarsi al più presto per consentire ad Amici di tornare alla routine degli speciali della domenica pomeriggio.