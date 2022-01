La Xiaomi TV Stick 4K era stata annunciato ufficialmente a metà di dicembre scorso, e adesso ha raggiunto l’Italia (nel senso che può essere spedita anche nel nostro Paese). L’accessorio può essere acquistato su AliExpress, anche se in versione asiatica e con spedizione dalla Cina (potrete comunque selezionare il caricabatteria UE in fase d’acquisto, cosa che vi consigliamo chiaramente di fare).

La Xiaomi TV Stick 4K, che sfida direttamente la Fire TV Stick 4K Max di Amazon e presto con una nuova Chromecast con Google TV, è spinta un processore quad-core Cortex-A35 con scheda grafica Mali-G31 MP2, con 2GB di RAM e 8GB di memoria interna. Sono presenti a bordo le connettività Bluetooth 5.0, Wi-Fi dual-band (2.4 GHz e 5 GHz), HDMI e microUSB. La risoluzione massima raggiunge il 4K a 60fps, con supporto AV1 e Android TV 11. La Xiaomi TV Stick 4K misura 106,8 x 29,4 x 15,4 mm, con un peso di 42,8 gr. Il prezzo del dongle è di 67,22 euro, anche se non ci sono ancora comunicazioni sul listino ufficiale per l’Italia (lo ripetiamo, il modello di cui vi stiamo parlando adesso è quello asiatico, con possibilità di farselo recapitare a casa con spedizione verso il nostro Paese).

Non dovrebbero esserci problemi nel farla funzionare in modo corretto, essendo anche presente nella confezione l’alimentatore UE (dovrete sceglierlo in fase d’acquisto). Se siete consapevoli di tutto quanto detto sopra non vi resta altro che effettuare l’acquisto della Xiaomi TV Stick 4K, che speriamo possa soddisfare le vostre aspettative e reggere al meglio il confronto con la Fire TV Stick 4K Max di Amazon e con la prossima Chromecast con Google TV. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

