Ci sono stati dei problemi con le ultime due beta di WhatsApp per Android, che hanno obbligato il team di sviluppo a ricorrere subito ad un bug fix update, contraddistinto dalla versione software 2.22.4.8, scaricabile dal Google Play Beta Program. Le precedenti release 2.22.4.6 e 2.22.4.7 avevano causato non pochi problemi agli utenti, generando crash insistiti dell’applicazione, diventata del tutto inutilizzabile. I crash tendono a verificarsi all’avvio dell’applicazione sia nel momento in cui si prova ad inviare un file multimediale di qualsiasi genere.

Gli utenti impattati dal disturbo non hanno potuto fare altro che prenderne atto e passare ad una versione precedente dell’app per poter riprendere ad utilizzare normalmente WhatsApp (altrimenti fermato dai crash continui). Adesso, però, la musica è cambiata, visto che è in rilascio la versione 2.22.4.8 di WhatsApp Beta per Android, che va a correggere proprio il problema di cui vi abbiamo sopra parlato. Per premunirvi da eventuali brutte sorprese, prima di procedere fareste meglio ad effettuare un backup delle chat su Google Drive, così da non rischiare di perdere le ultime conversazioni nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto e foste costretti ad un nuovo downgrade (lo diciamo per prudenza, non per altro, non è affatto detto che succeda).

Potete aggiornare WhatsApp Beta per Android direttamente dal Google Play Store (accettando, se non l’avete già fatto, di aderire al programma beta). Naturalmente, nel caso in cui non abbiate alcuna fretta di testare le ultime novità introdotte e non vogliate soprattutto correre il rischio di sperimentare i problemi sopra descritti lasciate stare tutto ed attendete la release pubblica, che non dovrebbe tardare ad arrivare. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

