Come comportarsi se non si vede il canale 47 Super! sul digitale terrestre? La problematica sta interessando, in questo mese di gennaio, non pochi piccoli e grandi telespettatori che guardano le loro serie preferite animate e non. L’anomalia è di certo risolvibile e prenderà solo pochissimo tempo.

Intanto va spiegato il perché non si vede canale 47 Super! da circa metà gennaio. La rete è del gruppo ViacomCbs che, proprio in questo mese, ha chiuso due canali molto seguiti come Paramount Channel e Spike (con il passaggio di gran parte dei rispettivi contenuti a Mediaset e l’attivazione di una nuova emittente Ventisette). Se pur non meglio specificato, è plausibile che il grosso cambiamento abbia impattato anche su Super! le cui trasmissioni, tuttavia, continuano senza alcun fermo.

Chi non vede canale 47 Super! non si dovrà fare altro che procedere ad una semplice risintonizzazione dei canali televisivi. L’operazione è molto semplice e intuitiva e può solo differire di poco da apparecchio tv di un marchio a quello di un altro. La prima cosa da fare per procedere è cercare il tasto Home o Menù sul proprio telecomando o in alternativa quello dedicato alle impostazioni del dispositivo in uso. Nella sezione “antenna”, bisognerà cercare una una voce chiamata “memorizzazione automatica”, “sintonizzazione” oppure “impostazioni digitale”. Di conseguenza, andrà attivata proprio la ricerca, scegliendo pure la cancellazione di tutti i canali precedenti.

La breve ma fondamentale operazione su descritta dovrebe consentire a chiunque di tornare a vedere canale 47 Super! sul proprio apparecchio televisivo. Potrebbe anche capitare che l’apparecchio memorizzi la rete ma in una posizione diversa rispetto a quella canonica. Nel caso ciò succedesse, si potrebbe tentare lo spostamento dell’emittente. In quest’ultimo caso bisognerà comunque seguire la guida del proprio televisore per non incorrere in errori di natura tecnica.

