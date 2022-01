In attesa che il campionato di Serie A riprenda con la 24esima giornata, in programma il 5, 6 e 7 febbraio, in questo periodo di pausa si è discusso tanto di calciomercato, sia invernale (ormai in chiusura) che estivo. Il Napoli, per quanto riguarda la sessione di gennaio, non ha messo a segno alcun colpo perché ogni reparto è considerato coperto. In ottica futura, invece, soprattutto con la partenza di Lorenzo Insigne, che dal 1 luglio sarà un nuovo giocatore del Toronto Fc in MLS, il club partenopeo dovrà sostituire il capitano e, tra i nomi più recenti, ci sarebbe in pole quello di Giacomo Raspadori.

Questo è quello che riporta l’edizione di oggi, sabato 29 gennaio, del ‘Corriere dello Sport’. Secondo il giornale romano, l’attaccante del Sassuolo e della Nazionale italiana risulta tra i profili più caldi per andare a rimpiazzare il numero 24 azzurro la prossima stagione. Il 21ennne di Bentivolgio non risulta il solo ed unico profilo seguito: infatti, sul taccuino del ds Giuntoli ci sarebbero anche i nomi di Domenico Berardi, altro neroverde, e di Nedim Bajrami dell’Empoli.

Il quotidiano sportivo ha spiegato che il nome di Raspadori è saltato fuori fra una chiacchierata e l’altra di mercato, e naturalmente in vista della sessione estiva. Con l’eventuale conquista della Champions League e con Boga ormai nuovo giocatore dell’Atalanta, il direttore sportivo del Napoli punterebbe proprio Giacomo, ex primo obiettivo. Come già accennato sopra, alla società azzurra piace tanto anche Bajrami, il 22enne albanese dotato di grande qualità e guizzi al servizio della squadra allenata da mister Andreazzoli e della Nazionale albanese di Reja, tra l’altro il primo molto amico di Spalletti e il secondo del presidente De Laurentiis. Altro giocatore da sempre seguito dal club campano è quello del 27enne ‘Mimmo’ Berardi, titolare fisso nel Sassuolo e nella Nazionale del CT Mancini.

