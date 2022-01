Ci sarà Marco Bocci a C’è Posta Per Te stasera, sabato 29 gennaio 2022. Ma non solo: in studio, Maria De Filippi, accoglierà anche un altro ospite. I due saranno in protagonisti vip di due sorprese, regali che la padrona di casa ha organizzato per le sue toccanti storie.

Maria De Filippi conduce un nuovo imperdibile appuntamento di C’è Posta Per Te, il people show di Canale 5, tra i programmi più visti ed amati dal pubblico della televisione.



Ancora una volta protagoniste assolute del racconto sono le storie della gente comune in un format dedicato interamente al pubblico e ai suoi racconti. In TV vedremo storie di ricongiungimenti, di amori difficili o impossibili, di incomprensioni che causano dolore e separazioni, di rapporti familiari interrotti o di primi amori mai dimenticati.

C’è Posta Per Te pone al centro le emozioni delle persone della porta accanto, separate da una grande busta bianca posta al centro dello studio che potrà essere rimossa in segno di ricongiungimento oppure chiusa se il ricongiungimento dovrà attendere ancora.

Non mancano, poi, i regali a sorpresa che Maria riserva ai suoi protagonisti, con il supporto dei personaggi più amati dal mondo del cinema, della TV, della musica, dello sport. Tra le sorprese di questa settimana

l’allenatore della Nazionale Italiana Roberto Mancini e l’attore e regista di cinema e fiction Marco Bocci.

I due appariranno in due momenti differenti nel corso della serata, per fare la felicità dei protagonisti di due storie diverse.

A recapitare la posta al mittente quattro postini: Chiara Carcano Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni e Andrea Offredi .