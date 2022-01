Malika Ayane è una delle voci più interessanti della scena musicale italiana contemporanea. Con 6 album alle spalle, la cantautrice italo-marocchina si distingue per il suo stile libero, lontano da ogni cliché e ogni convenzione, che si esprime un tanti abiti sonori cuciti su misura per il suo timbro peculiare. Al Festival di Sanremo 2022 Malika Ayane duetterà con Matteo Romano sulle note di Your Song di Elton John nella serata dedicata alle cover.

Chi è Malika Ayane

Malika Ayane nasce a Milano nel 1984, da padre marocchino e madre italiana. A soli 11 anni si immerge nell’arte con il coro delle voci bianche del Teatro alla Scala di Milano, ma la sua passione per la musica la spinge oltre il teatro.

Per questo Malika inizia ad interessarsi al blues e al jazz, ma anche al gospel, una passione che la porterà all’attenzione del maestro Riccardo Muti che la sceglie per il Macbeth portata in scena in occasione dell’inaugurazione della nuova stagione del Teatro alla Scala del 1997. Come già detto, però, la passione per la musica la porterà oltre il teatro, e per questo nel 2008 arriva il suo primo album.

Nella vita privata Malika Ayane è stata compagna di Cesare Cremonini dal 2009 al 2010.

La carriera

Mel 2009 pubblica il primo album Malika Ayane che contiene i singoli di successo Feeling Better e Come Foglie, e con quest’ultimo arriva al secondo posto nella categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2009.

Negli anni si rende autrice di canzoni iconiche, come nel caso della cover de La Prima Cosa Bella di Nicola Di Bari inserita nella colonna sonora dell’omonimo film di Paolo Virzì. Suo è il tormentone Senza Fare Sul Serio, incluso nel quarto album in studio Naïf (2015) che nel 2021 viene certificato disco di platino dalla FIMI.

Nel 2019 diventa giudice di X Factor al fianco di Sfera Ebbasta, Mara Maionchi e Samuel Romano. Il suo ultimo album è Malifesto (2021).