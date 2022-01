Il Samsung Galaxy Note 20 sta iniziando a ricevere perfino la patch di sicurezza di febbraio 2022, prima ancora che Google la rilasci per i suoi dispositivi. Come riportato da ‘SamMobile‘, la fine di gennaio si avvicina, il che significa che una nuova patch di sicurezza è pronta per essere distribuita. Il colosso di Seul non ha ancora divulgato il log delle modifiche, che arriverà nell’arco di qualche giorno al massimo (questo per motivi di sicurezza, già chiariti a suo tempo dal produttore asiatico e che noi tutti possiamo facilmente immaginare).

Al momento, i Samsung Galaxy Note 20 sono gli unici dispositivi ad aver ricevuto la patch di sicurezza di febbraio 2022, a partire dai Paesi Bassi, e quindi in Europa. L’aggiornamento è identificato dalla versione firmware N98xxXXU3EVA9 e dovrebbe raggiungere presto i Samsung Galaxy Note 20 in altri mercati. Come sempre, potete verificare la disponibilità dell’upgrade seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa‘.

Probabilmente non serve dirvelo, ma preferiamo farlo lo stesso, magari per i nuovi proprietari del Samsung Galaxy Note 20, che hanno poca dimestichezza con il mondo degli smartphone. Prima di procedere con l’installazione fareste meglio a controllare che la percentuale di carica residua sia superiore al 50% (non dovete permettere che il telefono si spenga durante il procedimento, altrimenti rischiereste che il device riporti problemi anche piuttosto seri) e ad effettuare un backup dei vostri dati, da ripristinare all’occorrenza, ovvero al momento del bisogno (potrebbe nascere l’esigenza di effettuare un hard-reset d’emergenza: nel caso perdereste tutti i dati presenti a bordo non avendo a disposizione una copia di backup da ripristinare subito dopo). Se avete qualche domanda da farci utilizzate il box che vedete subito in basso: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

