Ginny e Georgia 2, rinnovata da Netflix poco meno di un anno fa dopo il buon esordio della prima stagione, è attualmente in produzione in vista dell’uscita della seconda entro il 2022. E il cast inizia ad ampliarsi con l’annuncio della prima new entry.

In Ginny e Georgia 2 arriverà Aaron Ashmore, già visto in un’altra serie Netflix molto recente, Locke & Key: la serie dramedy interpretata da Brianne Howey e Antonia Gentry nei panni di una giovane madre e una figlia adolescente, si arricchisce del volto dell’attore, già nel cast regolare del dramma/horror dello streamer nei panni di Duncan Locke.

Ginny e Georgia 2 racconterà l’evoluzione delle vicende della quindicenne Ginny Miller, alle prese con i drammi della sua età e con una storia familiare singolare, e di sua madre poco più che trentenne, l’intraprendente Georgia, che potrebbe essersi macchiata dell’omicidio del suo ex compagno. Il passato di Georgia tornerà evidentemente a tormentarla dopo la fuga dei suoi figli, Ginny e Austin (Diesel La Torraca), dopo la scoperta delle sue potenziali colpe.

In Ginny e Georgia 2 Aaron Ashmore interpreterà Gil Timmins, ex compagno di Georgia e padre di Austin. affascinante e di bell’aspetto, era uscito dalla vita della protagonista dopo essere stato accusato di appropriazione indebita e mandato in prigione, apparentemente proprio per mano di Georgia, secondo quanto dichiara lei stessa in uno dei primi episodi della serie. Il personaggio di Ashmore è il secondo degli ex fidanzati di Georgia ad apparire nello show dopo il padre di di Ginny, Zion Miller, che nella prima stagione è stato interpretato da Nathan Mitchell (e da Kyle Bary nella versione da adolescente).

Ginny e Georgia 2 è stata rinnovata da Netflix due mesi dopo l’uscita del primo lotto di episodi (qui la nostra recensione), che hanno goduto anche della popolarità – non certo positiva ma comunque ampia – dovuta alla polemica nata da una battuta su Taylor Swift e le sue vicissitudini amorose, considerata sessista al punto da vedere intervenire la diretta interessata.

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you 💔 Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp — Taylor Swift (@taylorswift13) March 1, 2021

Le riprese di Ginny e Georgia 2 sono iniziate il 30 novembre scorso, come annunciato dalla showrunner Debra Fisher, e la seconda stagione potrebbe debuttare entro il 2022 su Netflix.

