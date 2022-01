Prosegue la corsa di FBI 4 e FBI: International su Rai2, anche nella settimana dei palinsesti tormentati dai cambi dell’ultimo minuto per le dirette sull’elezione del Presidente della Repubblica.

La programmazione di FBI 4 e FBI: International continua il 29 gennaio col quarto episodio di ciascuna delle due serie, di cui la seconda è nata come spin-off della prima (dopo l’altro format del franchise FBI: Most Wanted, che ha recentemente visto un cambio al vertice del cast).

Come sempre FBI 4 e FBI: International vanno in onda insieme, una dopo l’altra, nella prima serata di Rai2, a partire dalle 21.10, entrambe in prima visione assoluta per l’Italia. Questa la trama del quarto episodio di FBI dal titolo Conosci Te Stesso.

La squadra deve fare i conti con un omicida che prende di mira gli omosessuali di colore. Nelle indagini viene coinvolto anche un parente stretto di Tiffany.

La serata all’insegna di FBI 4 e FBI: International prosegue con l’episodio 1×04 dello spin-off, dal titolo Ottimismo Americano: la trama è ambientata a Madrid nell’ambito di un caso di omicidio apparentemente maturato con un movente omofobico, ma come sempre le prime impressioni lasceranno spazio a rivelazioni che apriranno nuove piste.

Drew Edmonson, uno studente americano, trova il suo ragazzo, Rafael Delgado, assassinato nel suo appartamento. L’ispettore Diaz della Polizia Nazionale, non ha dubbi sulla colpevolezza di Edmonson e si dimostra poco collaborativo con l`FBI. A fare muro c’è anche l`influente famiglia Delgado. La madre di Rafael, infatti, non vuole sentire ragioni, ad assassinare suo figlio è stato “l’americano omosessuale che lo perseguitava”. Ma indagando sull`omicidio, la Fly Team scopre un’altra verità sulla vittima…

FBI 4 e FBI: International sono disponibili anche in streaming su Raiplay. Gli episodi del 29 gennaio saranno seguiti su Rai2 da uno speciale sull’elezione del Presidente della Repubblica.

