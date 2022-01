Non basterebbe rispondere “pianista jazz” alla domanda: “Chi è Rita Marcotulli?”, perché la carriera di questa compositrice è costellata di nomi e “cose” eccellenti. Al Festival di Sanremo 2022 accompagnerà Yuman sulle note di My Way di Frank Sinatra nella serata dedicata alle cover. Oltre ai grandi artisti con i quali ha collaborato, Rita Marcotulli ha firmato anche colonne sonore per il cinema.

Rita Marcotulli

Rita Marcotulli nasce a Roma nel 1959 e dedica l’intera sua esistenza alla passione per la musica, in particolare per il pianoforte.

Dopo una giovinezza trascorsa come allieva al Conservatorio di Santa Cecilia e al Conservatorio Licinio Refice, Rita frequenta gli ambienti musicali degli anni ’70 e proprio in quegli anni inizia a collaborare con artisti di un certo peso nella scena italiana e internazionale.

Nel 1987 viene nominata Miglior Nuovo Talento dalla rivista Musica Jazz, e poco dopo si trasferisce in Svezia fino al 1992, quando farà ritorno in Italia. Nel 2011 è la prima donna a ricevere il David di Donatello per Miglior Musicista grazie alla colonna sonora del film Basilicata Coast To Coast di Rocco Papaleo, per il quale riceve anche il Ciak D’Oro e il Nastro D’Argento alla Migliore Colonna Sonora.

La carriera

Negli anni ’70, grazie alla frequentazione degli ambienti jazz, inizia a collaborare con pezzi da 90 della scena italiana e internazionale: Bobby Solo, Pat Metheny, Chet Baker, fino a suonare per Pino Daniele.

Dopo una partecipazione con Pat Metheny al Festival del 1996, il suo rapporto con Sanremo continua nel 2013 quando partecipa come membro della giuria di qualità. All’Ariston ritornerà nel 2018 per accompagnare Max Gazzè nel brano in gara La Leggenda Di Cristalda E Pizzomunno.

Ad oggi Rita Marcotulli ha pubblicato 13 album. Il debutto discografico è arrivato nel 1993 con Night Caller. L’ultimo album è Trio M/E/D, registrato nel 2014 in occasione Genova Jazz Festival e pubblicato nel 2015.