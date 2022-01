Se alla domanda: “Chi è Giovanna Civitillo“ rispondiamo solamente: “La moglie di Amadeus” ci sbagliamo sapendo di sbagliare. Oltre ad essere la compagna del conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2022, Giovanna è appassionata di ballo e danza, oltre ad essere un volto amato della televisione italiana. L’amore con Amadeus è scoppiato proprio negli studi televisivi, ma prima di allora Giovanna Civitillo si era già fatta le ossa in importanti programmi televisivi.

Chi è Giovanna Civitillo

Giovanna Civitillo nasce a Vico Equense nel 1977, e a soli 11 anni inizia a studiare danza classica e moderna presso una delle scuole più prestigiose d’italia: l’Accademia Arte e Spettacolo “Spazio Danza” di Rosa Varriale e Francesco Imperatore.

Nel 1994 si diploma al Teatro Bellini di Napoli con il ruolo di Teresina nel balletto “Napoli” di Bournonville, e inizia a partecipare a vari concorsi nazionali come prima ballerina.

Dopo aver maturato importantissime esperienze nel mondo della televisione, nel 2002 conosce Amadeus durante il programma L’Eredità da lui condotto, nel quale partecipa come ballerina. L’anno successivo ha inizio la loro relazione. Nel 2009 nasce il figlio Josè Alberto e nello stesso anno Amadeus e Giovanna convolano a nozze con rito civile. Nel 2019 la coppia si sposa secondo rito religioso.

La televisione

L’esordio di Giovanna Civitillo in televisione arriva nel 1996 come ballerina per Unomattina e continua con Macao, Fantastica Italiana e Carramba! Che Sorpresa (1998).

Ancora, Giovanna sbarca negli studi delle trasmissioni più seguite dagli italiani, da Beato Tra Le Donne (1999) a Ciao Darwin ma anche Domenica In e L’Eredità. Il suo talento trova spazio anche al cinema: nel 2003 interpreta se stessa nel film Il Pranzo Della Domenica di Carlo Vanzina nel quale, tra l’altro, compare anche il marito Amadeus.

Dopo aver condotto Prima Festival nell’edizione 2021 della kermesse, quest’anno Giovanna Civitillo sarà inviata a Sanremo per La Vita In Diretta.