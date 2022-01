Beppe Vessicchio positivo al Covid-19, salta le prove con Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2022. Il Maestro informa di essere risultato positivo ad un tampone e di essere in isolamento già da qualche giorno. Nessuno rischio, al momento, per il gruppo guidato da Francesco Sarcina che di recente non è entrato in contatto con Beppe Vessicchio.

Le Vibrazioni tornano al Festival di Sanremo numero 72 per presentare un nuovo brano inedito. Il titolo del singolo della band è Tantissimo e lo ascolteremo a partire da martedì 1 febbraio sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Non è più così scontato che sullo stesso palco possa salire Beppe Vessicchio.

Inizialmente previsto al fianco della band, il Maestro è infatti risultato positivo al Coronavirus e sta osservando un periodo di isolamento. Non è in pericolo di vita e le sue condizioni di salute non destano particolare preoccupazioni.

Vessicchio è positivo al Covid-19 ma asintomatico. Il fatto di non aver accusato sintomi, tuttavia, non cambia la situazione: è costretto all’isolamento e a rinunciare agli impegni del Festival. Nelle prove generali con le Vibrazioni, Vessicchio non si è potuto presentare ed è stato costretto ad inviare un suo sostituto.

Cosa succede adesso? Vessicchio tra osservando scrupolosamente l’isolamento fiduciario e spera di negativizzarsi nel giro di qualche giorno. Con il Festival di Sanremo alle porte, infatti, la sua presenza potrebbe essere a serio rischio.

La sua eventuale assenza però non comprometterebbe la gara per il gruppo di Sarcina, che salirebbe ugualmente sul palco rinunciando al Maestro.

In caso di esito negativo del prossimo tampone, Vessicchio tornerebbe a tutti gli effetti a calcare il palco con Le Vibrazioni, come da programma. In caso di necessità di proseguire la quarantena, invece, sarebbe costretto a rinunciare al suo posto.