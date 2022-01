La presenza di Fiorello a Sanremo 2022 è adesso ufficiale. Ciò che era una voce, poi un desiderio di Amadeus e infine una richiesta esplicita del direttore artistico del Festival al suo amico di vecchia data è adesso realtà.

Fiorello, sul palco anche lo scorso anno, non ha confermato in via ufficiale di esserci ma al suo posto lo ha fatto Bruno Vespa, in un collegamento in diretta con Amadeus sul primo canale Rai. Al presentatore del prossimo Festival della Canzone Italiana ha chiesto aggiornamenti sulla presenza del mattatore a Sanremo.

Il direttore artistico ha raccontato di avergli già prenotato una camera in hotel di fronte alla sua, una vecchia storia ormai, che ripete ad ogni occasione pur di non rispondere esplicitamente alla domanda..

“Ogni mattina busso alla porta ma non risponde nessuno, spero che all’inizio del Festival qualcuno mi possa aprire la porta”, le parole di Amadeus su Fiorello a Sanremo 2022. nessuna conferma dunque dalle parole del presentatore di Sanremo 2022 ma da quelle di Bruno Vespa che gli hanno fatto eco subito dopo.

“Diamo conferma che ci sarà pure Fiorello!”, le parole entusiaste di Vespa nel confermare in via ufficiale che anche questa volta in Riviera è atteso Fiorello.

Quando vedremo Fiorello a Sanremo 2022

Se la sua presenza è ormai confermata definitivamente, mancano dettagli sul suo ruolo e sulle serate che lo vedranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. L’anno scorso Fiorello era un co-conduttore con Amadeus, lo sarà anche quest’anno oppure si limiterà ad un intervento comico in una delle cinque serate della kermesse canora?

Nessun dettaglio è al momento giunto dalla Rai a proposito di questo e probabilmente bisognerà attendere la conferenza stampa di apertura della kermesse, martedì 1 febbraio.