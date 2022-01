Per Cain è arrivato il momento di pagare per i suoi peccati e così c’è di meglio del prime time di Rai2 per farlo? The Resident 4 torna in onda oggi, 28 gennaio, ad un passo dalla pausa che toccherà a tutti i programmi in onda per via dell’arrivo del Festival di Sanremo 2022, con Cain in fin di vita. I fan non sanno ancora che gli episodi in onda oggi sono gli ultimi, almeno per ora, visto che la prossima settimana The Resident 4 non andrà in onda e tutto è rimandato di una settimana, scopriremo quale sarà il destino di Cain prima della pausa?

La risposta arriverà questa sera, quasi in seconda serata, quando The Resident 4 prenderà il posto di The Good Doctor 5 intrattenendo il pubblico con gli episodi 3 e 4 dal titolo Un paziente inaspettato e Guardare avanti. Proprio il primo dei due porterà in corsia il dottor Cain rimasto vittima di un incidente proprio mentre stava cercando di aiutare e soccorrere una donna, Eva.

Il dottore arriverà al Chastain finendo sotto i bisturi di due suoi specializzandi che commettono più di un errore prima dell’arrivo della dottoressa Voss (Jane Leeves). Toccherà poi a Kit ed AJ salvare la vita a Cain fermo restando che solo al suo risveglio si capirà se ci saranno stati danni al cervello oppure no. Nel frattempo, mentre Conrad e Nic si occupano di Eva che si scoprirà appartenere poi al programma di protezione testimoni.

Devon cerca di convincere Winston, un suo paziente ormai agli sgoccioli, a chiamare la figlia per tentare una riconciliazione in extremis mentre Mina e Bell saranno nuovamente in rotta di collisione. A seguire, nel secondo episodio della serata, Conrad e Nic avranno una lieta novella: l’infermiera è incinta e presto i due avranno una bambina. Mina rischia invece di dover lasciare il Paese e questo potrebbe spingerla ad una decisione avventata, cosa ne sarà della nostra bella dottoressa?