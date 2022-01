In Finish Line di Elton John e Stevie Wonder c’è tutto: dalla straordinaria capacità di interpretazione dei due colossi della musica internazionale alle good vibes che solo il gospel può regalare, fino al sound d’altri tempi che i due cantautori ripropongono per farci fare un viaggio nel tempo.

Finish Line di Elton John e Stevie Wonder fa parte dell’album The Lockdown Sessions del cantautore britannico, con una tracklist piena di duetti eccellenti e che include anche il singolo natalizio registrato insieme a Ed Sheeran, Merry Christmas. Ad impreziosire l’intero apparato sonoro del nuovo singolo sono le voci del Sunday Service Choir di Kanye West.

Il testo racconta il tentativo di riconquista di un’anima ferita, quasi una preghiera di riconciliazione scandita dalle voci delle due star mondiali che, addirittura, in questo singolo duettano per la prima volta. Un’esperienza che i due artisti commentano con gioia. Elton John dichiara:

Un entusiasmo condiviso da Stevie Wonder, che dichiara:

Finish Line di Elton John e Stevie Wonder è disponibile da oggi in rotazione radiofonica. Recentemente Elton John ha fatto preoccupare i fan per un problema di salute che lo ha costretto a posticipare il tour mondiale al 2023. Il cantautore dovrà sottoporsi a un intervento necessario a seguito di un problema all’anca causato da una brutta caduta avvenuta durante l’estate 2021.

Per questo motivo la voce di Your Song accusa difficoltà motorie. In un’intervista rilasciata per il network inglese ITV aveva dichiarato: “Non riesco nemmeno a salire su un’auto”, per questo la decisione di posticipare i concerti e prendere il controllo della situazione: “Dovevo decidermi perché non era mia intenzione presentarmi al pubblico e dare meno del massimo”.

Nel frattempo, ecco Finish Line di Elton John e Stevie Wonder, un brano che è pura bellezza nonché uno degli esempi più alti per la musica contemporanea.

You, oh you

Are still a beauty to behold

You’ve been my muse

Every story that I’ve told

Oh, take me back some years

To when we were young without a fear

All along you have been the song that I want to hear

I’ve been down the darkest alleys

Been to the bottom where the angels cry

Thought it had all been, oh for nothing

Until I saw you at the finish line

Forgive me for the ways I’ve let you down

Won’t you give me another chance to make you proud

Oh, flash forward twenty years

Forever keep me young and my conscience clear

All along you have been the song that I wanna hear, oh yeah

I’ve been down the darkest alleys

Been to the bottom where the angels cry (Where the angles cry)

Thought it had all been, oh for nothing

Until I saw you at the finish line

(Yeah, yeah) Yes, I’ve been down the darkest alleys

Been to the bottom where the angels cry (Angels cry)

Thought it had all been, oh for nothing

Until I saw you at the finish line (At the finish line)

Oh, I’ve been down the darkest alleys

Been to the bottom watching life go by (Watching life go by)

Thought it had all been, oh for nothing

Until I saw you at the finish line (Finish line)

I’ve been down the darkest alleys

Been to the bottom where the angels cry (Down to the bottom)

Thought it had all been, oh for nothing (Oh for nothing)

Until I saw you at the finish line (Saw you at the finish line)