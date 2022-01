Ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere per quanto riguarda il bonus asilo nido 2022, considerando il fatto che oltre alle informazioni fornite nei giorni scorsi a proposito delle fasce e dei requisiti per inviare la domanda, sono venuti a galla ulteriori risposte da dare al pubblico. Ad esempio, molte persone in procinto di presentare la richiesta in questione si domandano quando sarà possibile ricevere il pagamento. Proviamo a fare il punto della situazione anche sotto questo specifico punto di vista.

Quando arrivano i pagamenti del bonus asilo nido 2022

In sostanza, quando arriveranno i pagamenti inerenti l’erogazione del bonus asilo nido 2022? Non è semplice rispondere a questa domanda, in quanto i tempi di erogazione del bonus nido Inps variano di caso in caso. Ad esempio, può fare la differenza la data in cui è avvenuta la vera e propria presentazione della domanda. Questo, poi, senza dimenticare la correttezza dei dati inseriti, fino ad arrivare alla compilazione del modello Sr163, con la procedura che dovrà risultare corretta e completa per evitare ulteriori rallentamenti.

A questo, poi, si aggiunge la fase del caricamento delle ricevute per ottenere il bonus asilo nido 2022. Detto questo, l’accettazione della domanda prevede sostanzialmente i tempi che sono solitamente previsti per tutte le pratiche Inps. Parliamo dunque di circa 120 giorni dopo l’invio dell’istanza online. Almeno quattro mesi, in sostanza, a patto che in corso d’opera non vengano riscontrate anomalie ed imprevisti di vario tipo che potrebbero allungare ulteriormente la suddetta finestra temporale.

Vi faremo sapere nel caso in cui dovessero venire a galla ulteriori aggiornamenti per tutti coloro che, nei prossimi mesi, si aspettano di ricevere il proprio bonus asilo nido 2022 dopo aver inviato correttamente la domanda a INPS. Avete riscontrato anomalie negli ultimi tempi all’interno della vostra area utente? Ditecelo nei commenti.