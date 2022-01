I Samsung Galaxy S22 saranno presto presentati, ma potrebbero esserci dei tempi di attesa piuttosto lunghi per accaparrarsi l’S22 Ultra, il modello di punta della line-up. Il leaker Dohyun Kim lo ha annunciato su Twitter, facendo sapere che chi vuole acquistarlo dovrà farlo il prima possibile, visto che i tempi di consegna potrebbero dilatarsi fino a tre mesi. La situazione sarà sempre legata alla crisi mondiale dei seminconduttori, che continua ad infierire sulla filiera degli OEM, sia in termini di produzione che di logistica (sappiamo tutti cos’è successo con il Samsung Galaxy S21 FE, giusto per farvi un esempio pratico che salti subito alla mente). In ogni caso, ricordate che la stima non è ufficiale, ed in alcun modo legata al colosso di Seul, che potrebbe anche ribaltare tutto all’improvviso.

Se ci tenete ad ottenere presto il Samsung Galaxy S22 Ultra, comunque sia, fareste meglio ad acquistarlo subito, magari approfittando dalla fase di pre-ordine, che dovrebbe aprirsi il 9 febbraio e protrarsi fino al giorno 25. Non è ancora successo alcunché, quindi non è il caso di allarmarsi troppo, anche se personalmente vi consigliamo di attivarvi quanto prima ad acquistare il Samsung Galaxy S22 Ultra, come anche un qualsiasi altro dei nuovi modelli, se ci tenete a riceverlo nel breve periodo.

Samsung is expecting that the Galaxy S22 Ultra will be sold A LOT compared to the production yield. They are also expecting that the delivery might take about 3 months if bad, which is worse than Galaxy Z Fold3. pic.twitter.com/POuFyorquC — Dohyun Kim (@dohyun854) January 26, 2022

Un altro discorso va fatto nel caso in cui preferiate iniziare a risparmiare già qualcosa sul prezzo di listino: se fosse, potete anche permettervi il lusso di aspettare qualche settimana, visto che sappiamo già come vanno certe cose (nel giro di poco tempo gli smartphone Android hanno la tendenza di svalutarsi, anche di diverse centinaia di euro). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com